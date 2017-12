Mit Urlaubssperre sichert der Handel die Versorgung zu Weihnachten

LINZ. Wegen des Sonntags am 24. Dezember ist die Logistik der Lebensmittelhändler gefordert.

Die Konsumenten kaufen Lebensmittel für drei Feiertage ein. Am 27. Dezember in der Früh müssen die Regale der Supermärkte mit frischer Ware gefüllt sein. Bild: Rewe

"Es wird genug Ware für alle da sein", beruhigt Robert Knöbl, Geschäftsführer des Pfeiffer-Großhandels (Unimarkt-Gruppe) in Traun, die Konsumenten vor den Feiertagen. Es müssten aber alle Kräfte mobilisiert werden, um heute die Supermarktregale zu füllen. Denn die Kunden müssen wegen des Sperrtages am 24. Dezember gleich für drei Tage einkaufen. Und wenn die Supermärkte am 27. Dezember in der Früh wieder öffnen, muss das gesamte Frischesortiment erneut voll verfügbar sein.

"Wir sind am Donnerstag und Freitag mit unseren 53 Lkw im Drei-Schicht-Betrieb unterwegs gewesen, also rund um die Uhr", sagt Jakob Leitner, Direktor der Spar-Zentrale in Marchtrenk: "Es stehen alle Kräfte zur Verfügung, um diese größeren Mengen zu bewältigen. Es sind keine Mitarbeiter in Urlaub. Zusätzlich mussten wir Spediteure beschäftigen." Der letzte Einkaufssamstag heute sei wegen der drei folgenden Schließtage ganz wichtig für die Branche. Am 26. Dezember müssten dann die rund 200 Beschäftigten im Lager und die rund 100 Fahrer erneut arbeiten, um alle Bestellungen für Mittwoch zusammenzustellen und auszuliefern.

Sogar Leasingkräfte nötig

In Oberösterreich haben alle großen Lebensmittelkonzerne Logistikzentralen: Hofer in Sattledt, Rewe (Billa, Merkur) in Ohlsdorf und Lidl in Laakirchen. Dort werden zusätzlich zu den 200 Lagermitarbeitern sogar Leasingkräfte beschäftigt, um die 73 Filialen der Region mit ausreichend Ware einzudecken.

Die Pfeiffer-Logistik muss die 130 Unimärkte und die rund 270 regionalen Nah&Frisch-Kaufleute versorgen. "Am Donnerstag schon haben wir im Frischdienst 60.000 Bestellpositionen abgearbeitet, statt sonst 40.000", sagt Robert Knöbl. Heute, Samstag, werde die Zustellung um 10 Uhr abgeschlossen. Am 26. Dezember werde um 4 Uhr früh wieder gestartet. Viele Kühlschränke werden geleert sein.

Der Spar-Konzern bleibt auf Expansionskurs

„Wir haben heuer die Zahl unserer Eurospar-Standorte auf 51 ausgebaut, plus acht weitere von selbständigen Spar-Kaufleuten“, sagt Jakob Leitner, Direktor der Spar-Region Oberösterreich/westliches Niederösterreich. Zuletzt seien wichtige neue Standorte in Aschach, Eferding, Gallneukirchen (Engerwitzdorf), Pettenbach, Taiskirchen und in Unterweißenbach hinzugekommen. „Dort gibt es jetzt einen neuen Spar im Ortszentrum. Das ist ganz wichtig“, sagt Leitner.

Eurospar-Märkte sind eine sehr erfolgreiche Vertriebsschiene des Spar-Konzerns. Sie haben im Schnitt rund 1200 Quadratmeter, gegenüber rund 600 der Spar-Supermärkte. „Wir möchten 2018 vier weitere neue Eurospar umsetzen, in Summe rund acht neue Standorte“, sagt Leitner. Die Behördenverfahren seien noch nicht abgeschlossen. Deshalb könne er die Orte noch nicht nennen.

Im Schnitt müsse ein Supermarkt alle zehn bis zwölf Jahre erneuert werden. „Wir müssen investieren, um auf dem Markt präsent und erfolgreich zu sein“, sagt der Spar-Regionaldirektor.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema