Mister Landstraße und seine Rezepte für die Linzer City

Handel: Wie der ehemalige Lehrling und Passage-Manager Werner Prödl die Innenstadt konkurrenzfähig halten möchte.

Werner Prödl: Der Handelsexperte ist Chef des City Rings. Bild: Weihbold

Dem heimischen Handel stehen mit dem zweiten Einkaufssamstag und dem 8. Dezember zwei entscheidende Tage bevor. Bleibt die Konsumlaune erhalten, dürfte das Weihnachtsgeschäft gut werden – auch in der Linzer Innenstadt.

Diese muss nicht nur gegen Einkaufszentren, sondern auch gegen den Onlinehandel bestehen. Einer, der sich schon seit Jahren darüber den Kopf zerbricht, ist der Mister Landstraße. Der 72-jährige Werner Prödl versprüht für den Handelsstandort Innenstadt Zuversicht und Selbstbewusstsein und ist um markige Werbesprüche nicht verlegen. "Wir sind der größte Offlineshop, der längste Laufsteg und der größte Chatroom", sagt der Chef des Linzer City Rings mit Blick auf die jungen Kunden.

"Erlebnis mit Kirche"

Die frequenzstarke Landstraße und die umliegenden kleineren Einkaufsstraßen müssten sich nicht sorgen, denn man sei via Facebook, Instagram und andere soziale Medien gut vernetzt. "Es geht aber darum, diese Vernetzung zu kommunizieren und immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass mit dem Einkaufen ein Erlebnis verbunden ist, das man weder in einem Einkaufszentrum noch im Internet hat", sagt Prödl. "Sie haben hier Kultur, Gastronomie und Geschichte. Sogar Kirchen, in denen Sie beichten können, wenn Sie beim Einkaufen zu viel ausgegeben haben", sagt Prödl mit einem Augenzwinkern.

Die Innenstädte müssten ihre Dienstleistungen noch stärker in der Vordergrund stellen und auch über längere Öffnungszeiten nachdenken, fordert Prödl und gibt sich auch überzeugt davon, dass die Kombination "Click & Collect" Zukunft habe. Dabei bestellt man online und holt die Ware ab.

Freilich ist sich der ehemalige Manager des Passage City Centers bewusst, dass die Innenstadt ein großes Problem mit dem Parken hat. Der Umstand, dass die Stadt Linz die Parkmünzen nicht mehr akzeptieren will, habe ihn veranlasst, ein völlig neues System zu suchen. In einem Jahr soll klar sein, wie der Handel den Kunden die Parkkosten sowohl in den Kurzparkzonen als auch in den Parkhäusern erstatten soll. Prödl sagt, er sei dafür in Gesprächen mit drei Anbietern für eine Internet- oder App-basierte Lösung, die dann 2018 in Kraft treten solle. Wichtig sei, dass alle in einem Boot sitzen und mehr als eine Stunde ersetzt werden könne.

Im Gegensatz zu Einkaufszentren, wo Mieter Teil einer Marketinggemeinschaft sind und via Betriebskosten den entsprechenden Obolus entrichten, beruht der City Ring auf Freiwilligkeit. Wer dabei ist, zahlt nach Lage und Größe des Geschäfts Beiträge, die Zentren wie Arkade, Passage oder Atrium gelten als jeweils ein Mitglied. Der City Ring hat 400 Mitglieder. "Wir ersparen der Stadt ein teures Stadtmarketing. Aber ich verhehle auch nicht, dass einige Geschäftsbesitzer Trittbrettfahrer sind, die von unseren Aktionen profitieren. Zum Glück nur wenige."

Prödl, der in der Steiermark als Lehrling bei Spar begann, arbeitete sich zum Filialleiter hoch und wechselte dann nach Oberösterreich. Hier war er bei Maximarkt, Primakauf und Uno Shopping tätig sowie als Marketingverantwortlicher bei Geo Reisen. Dann holte ihn Raiffeisen als Geschäftsführer für das Passage. Als er dort in Pension ging, wollte man auf seine Erfahrung nicht verzichten und sicherte sich seine Dienste beim City Ring.

