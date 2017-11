Millionenschaden: Borkenkäfer und Sturm lassen die Holzpreise verfallen

LINZ. Oberösterreichs Waldbauern fahren derzeit 1000 Euro Verlust pro Fuhre Holz ein.

Das Überangebot auf dem Markt belastet die 28.000 bäuerlichen Waldbesitzer in Oberösterreich. Bild: LK OÖ, Schwarzl

Die Lage auf dem Holzmarkt ist angespannt, weil es seit dem Sommer ein Überangebot gibt. Grund dafür sind die Sturmschäden und der massive Borkenkäferbefall. In Oberösterreich wird heuer mit 700.000 Festmetern Käferholz gerechnet. Das entspricht mehr als einem Drittel einer normalen Nadelholzernte. Beim Sturm Mitte August sind 150.000 Festmeter Schadholz angefallen, in Niederbayern sogar 2,3 Millionen. Der jüngste Sturm Ende Oktober hatte in Oberösterreich dagegen nur geringe Auswirkungen.

Weil auch die Lager der Sägeindustrie noch gut gefüllt waren, kam es zu einem Preisverfall. Für frisches Nadel-Rundholz werden aktuell 77 bis 85 Euro je Festmeter bezahlt, um durchschnittlich zehn Euro weniger als im August. Bei Käferholz gab es einen Rückgang von etwa 15 Euro auf 45 bis 55 Euro pro Festmeter. "Pro Fuhre Holz verlieren die Waldbesitzer derzeit rund 1000 Euro", sagte Franz Reisecker, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, gestern, Montag, bei einer Pressekonferenz: "Der Schaden für die Waldbauern geht in die Millionen."

Von Juli bis Oktober habe man drei Mal so viel Holz abwickeln müssen wie im Fünf-Jahres-Schnitt, sagte Franz Kepplinger, Obmann des bäuerlichen Waldbesitzerverbandes mit 28.000 Mitgliedern. Die Nachfrage sei je nach Sektor stabil bis leicht steigend. Mit Maßnahmen wie dem Einschlagsstopp bei nicht-kranken Bäumen und einer späteren Aufarbeitung von Sturmholz habe man es geschafft, dass die Situation nicht völlig eskaliert sei, sagte Kepplinger. Derzeit normalisiere sich die Lage jedenfalls langsam. Reisecker, Kepplinger und Agrarlandesrat Max Hiegelsberger appellierten an die Forstwirte, angesichts des Klimawandels gemeinsam neue Waldkonzepte – besonders in Tieflagen – zu entwickeln und mehr Mischung bei den Bäumen zuzulassen.

Fichte soll reduziert werden

Derzeit sind 64 Prozent der Bäume in Oberösterreich Fichten, in vielen Nutzwäldern sogar 90 Prozent. Die Fichte ist traditionell beliebt und ein Ertragsbringer. Sie braucht aber reichlich Niederschläge. Hitze und Dürre haben daher heuer in den Trockengebieten des Mühlviertels und im Zentralraum starken Borkenkäferbefall verursacht. Es soll einerseits mit Laubholz, andererseits mit weniger empfindlichen Nadelholzarten wie Tanne und Douglasie aufgeforstet werden, so der Ratschlag. Die Eiche ist etwa eine Trend-Baumart.

Das Land Oberösterreich hat wegen der aktuell prekären Lage ein Forst-Paket geschürt, zum Beispiel mit neuen oder höheren Förderungen für den Einsatz von Geräten gegen die Borkenkäfer-Vermehrung, für die Errichtung von Trockenzwischenlagern oder für den Wald-Umbau mit neuen Baumarten. Auch wurden die Beihilfen aus dem Katastrophenfonds erhöht.

"Die Aufarbeitung von Schadholz nach Katastrophenereignissen bedeutet für die Waldbesitzer nicht nur Einkommensverluste, sondern auch einen massiv erhöhten Arbeitsaufwand und Geräteverschleiß", sagte Hiegelsberger. Unterstützt wird auch der Verein OÖ Ofenholz.

OÖ Ofenholz

30 Waldbauern haben den Verein OÖ Ofenholz gebildet. Man wolle in Zukunft „noch mehr Qualitäts-Ofenholz aus den regionalen Wäldern bereitstellen“, sagte Obmann Josef Wimmer. Die Nachfrage nach trockenem Brennholz für Kachel- oder Schwedenöfen steige. Neu ist die Website www.ooe-ofenholz.at zur Online-Bestellung von Holz.

