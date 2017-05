Mehr Nachwuchs für die digitalen Fabriken

LINZ. Land fördert digitale Kompetenzen.

Michael Strugl Bild:

Die Digitalisierung verändert die Fabriken. Einer der kritischen Faktoren, damit Oberösterreichs Betriebe dabei vorne mitmischen können, ist das nötige Personal. Was das Land in diesem Zusammenhang tut, präsentierte Landeshauptmannstellvertreter Michael Strugl beim Software Research Day, der unter dem Titel "Die Software als Zukunftsfaktor für die Produktion" stand.

"Wir brauchen zweimal, dreimal so viele Software-Entwickler", sagt Strugl. Er wolle die Ausbildungen in Hagenberg, an der Kepler- Uni und auch die HTLs besser bewerben. "Oberösterreich soll das Zentrum für künstliche Intelligenz in Österreich werden", so Strugl. Dazu soll eine Pilotfabrik zum Thema, die von der FFG gefördert wird, an die JKU kommen. Bis 2021 gibt es 40 Millionen Euro mehr für die Forschung, was fast einer Verdopplung entspreche, so Strugl.

Nicht nur mehr Nachwuchs, auch mehr Fachkräfte wird es brauchen. Dazu will Strugl Oberösterreich international als Arbeitgeber bewerben. Und um die eigene Belegschaften digital fit zu machen, gibt es ein Förderprogramm des Landes für Betriebe, auch ein neuer Ausbildungsverbund für Firmen wird gefördert. Dieser soll digitale Fähigkeiten vermitteln. (sib)

