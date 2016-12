Mehr Flüge von Linz nach Ägypten

HÖRSCHING. Aufgrund der verstärkten Nachfrage erweitert der Veranstalter ETI sein Flugprogramm ab Linz um zwei Destinationen in Ägypten.

(Symbolbild) Bild: Weihbold

ETI, der heimische Ägyptenspezialist bietet rechtzeitig vor Beginn der Buchungssaison, im kommenden Sommer, nicht nur wie bisher Hurghada ab Linz an, sondern erweitert sein Programm um zwei neue Destinationen. Das teilte der Linzer Flughafen am Dienstag mit.

Nach Sharm El Sheik wird wöchentlich immer freitags eine Maschine abheben. Der Ort ist vor allem bei Tauchern sehr beliebt. Immer sonntags wird ab dem Sommer das ebenfalls für seine unberührte Unterwasserwelt bekannte Marsa Alam angeflogen.

"Wir freuen uns sehr, dass unser langjähriger Partner ETI das Charterflugprogramm im Sommer um zwei neue Urlaubsziele ausweitet. Die Nachfrage nach Ägyptenflügen ist in den letzten Monaten kontinuierlich gestiegen. Ein deutliches Zeichen, dass die Destination wieder an Vertrauen gewonnen hat", so Gerhard Kunesch, Geschäftsführer der Flughafen Linz GesmbH.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 12 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema