Maschinenerzeuger Wacker Neuson ist jetzt fest in oberösterreichischer Hand

HÖRSCHING / MÜNCHEN. Linzer Martin Lehner wird neuer Vorstandschef - Aufsichtsratschef ist Hans Neunteufel.

Martin Lehner wechselt an die Konzernspitze. Bild: Wacker-Neuson

Seit 30 Jahren ist Martin Lehner Wegbegleiter von Neuson-Firmengründer Hans Neunteufel. Der 51-Jährige hat als Verkaufstechniker bei der damaligen Neuson Hydraulik seine Laufbahn begonnen und seitdem eine beeindruckende Karriere gemacht. Mit August macht Lehner erneut einen Karrieresprung: Er wird Vorstandsvorsitzender des börsennotierten Wacker-Neuson-Konzerns mit 4800 Mitarbeitern.

2007 ist aus den beiden Familienunternehmen Neuson Kramer und Wacker der heutige Börsenkonzern Wacker-Neuson mit Zentrale in München entstanden. Für Lehner war diese Fusion ein Meilenstein in seiner Karriere. Nach unterschiedlichen Funktionen bei Neuson – unter anderem als Geschäftsführer für die Werke in Linz und im deutschen Pfullendorf – wechselte er in den Vorstand von Wacker-Neuson. Dort war er zuletzt stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Entsprechend ist es auch weniger überraschend, dass Lehner die Nachfolge von Cem Peksaglam antritt, als dass es zwei Monate gedauert hat, bis die Neubesetzung diese Woche bekannt gegeben wurde.

Unter Lehners Führung wurde 2012 das Werk in Hörsching errichtet, wo Kompaktmaschinen für die Bauindustrie wie Mini-Bagger und Dumper erzeugt werden. Hörsching ist heute der größte Fertigungsstandort des Konzerns, der auf drei Kontinenten produziert.

Neues Werk in China

75 Prozent des Umsatzes von knapp 1,4 Milliarden Euro werden derzeit noch in Europa erwirtschaftet. Ziel des designierten Vorstandschefs ist, die Internationalisierung voranzutreiben. Im April 2016 ist ein Werk in Brasilien in Betrieb gegangen. Mit Beginn 2018 soll das Schwesterwerk zu Hörsching im chinesischen Pinghu die Produktion aufnehmen. "Unsere Strategie ist ganz klar, unsere Marktanteile in Asien und in den Schwellenländern auszubauen", sagt Lehner. Weitere Themen auf seiner Agenda sind die Digitalisierung der Prozesse und Produkte sowie die Erhöhung der Flexibilität. "Unser Umfeld ist viel volatiler geworden als noch vor wenigen Jahren. Deshalb müssen auch wir uns als Konzern so flexibel wie möglich aufstellen."

Flexibilität beweist auch der Vater von fünf Kindern im Alter zwischen drei und 26 Jahren: Er wird seinen Lebensmittelpunkt mit der Familie von Linz nach München verlagern. Das neu gebaute Haus in Linz, in dessen Bau Lehner in den vergangenen Jahren seine Freizeit investiert hat, wird vorerst leer stehen.

