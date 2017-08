Linzer im Paradies für Computerspieler: "Das hier ist eine ganz eigene Welt"

LINZ/KÖLN. Gamescom: Morgen startet in Köln die weltweit größte Messe für Unterhaltungselektronik.

350.000 Besucher aus aller Welt strömen jedes Jahr auf die Gamescom in Köln. Bild: dpa

Bei Manfred Lamplmair steigt das Kribbeln stündlich. "Die Vorfreude ist sehr groß." Der Linzer und sein Unternehmen Rudy Games werden ab morgen, Dienstag, erstmals bei der weltweit größten Messe für Video- und Computerspiele ausstellen: Die Gamescom in Köln lockt jährlich 350.000 Besucher an. Heuer gibt es 900 Aussteller, davon 19 aus Österreich. Rudy Games mit acht Mitarbeitern ist die einzige Firma aus Oberösterreich auf dem Messegelände. Dieses umfasst eine Fläche von umgerechnet etwa 28 Fußballfeldern und ist bis Samstag geöffnet.

"Es ist eine ganz eigene Welt", sagt Lamplmair, der schon einige Male als Besucher bei der Gamescom war. "Dieses Flair kann man nur schwer beschreiben. Man muss es erlebt haben." Branchenkapazunder wie Microsoft, Sony, Electronic Arts oder Nintendo stellen in zehn Hallen ihre neuesten Produkte vor. Rudy Games hat bei der Premiere auch eine Neuheit im Gepäck: Lamplmair präsentiert das Spiel "Interaction" den Besuchern, offiziell erscheint es im Herbst. Es ist ein Brettspiel, das mit Computertechnik kombiniert wird. "Das Spiel erkennt Eigenschaften der Spieler und stellt sich auf sie ein", sagt Lamplmair. Eine App auf dem Handy oder PC zeigt Fragen oder Aufgaben für die Teilnehmer an. Hinter "Interaction" stecke ein Algorithmus, der von Spiel zu Spiel kniffligere Fragen stelle. Verkaufen darf der Linzer das neue Spiel auf der Gamescom jedoch nicht. Den Ausstellern ist nur erlaubt, ihre Produkte zu bewerben.

"Teurer als ein Hollywoodfilm"

Obwohl die Zahl der Besucher den Veranstaltern zufolge jedes Jahr zunimmt, habe es die Computerspiel-Industrie noch immer schwer, betont Lamplmair. "Wir werden oft belächelt. Dabei ahnen viele gar nicht, dass das ein Milliardengeschäft ist." Analysten schätzten den Markt für Computerspiele, auch eSports, im Vorjahr auf 900 Millionen US-Dollar. "Es gibt Spielproduktionen, die mehr kosten als ein Hollywood-Blockbuster", sagt der Geschäftsführer von Rudy Games. Die großen Unternehmen im Gaming-Bereich stammen aus den USA und Asien, in Europa führen britische, irische und polnische Firmen den Markt an. Österreich hinke bei eSports noch hinterher, so Lamplmair. "Und das, obwohl wir etwa auf der FH Hagenberg tolle Leute haben. Weil aber in der Heimat geeignete Firmen fehlen, gehen die Jungen lieber ins Ausland."

Deutschland sei in dieser Hinsicht schon "viel weiter." Das Milliardengeschäft mit Video- und Computerspielen scheint auch bei der Politik Akzeptanz zu finden: Kanzlerin Angela Merkel wird heuer die Gamescom eröffnen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema