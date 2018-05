Linzer Icon wurde Steuerberater des Jahres

LINZ. Die Linzer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei Icon hat in London bei der Wahl der Steuerberater des Jahres groß abgeräumt.

Bendlinger, Mitterlehner, Panholzer (v.l.) Bild:

Sie wurde beim ITR European Tax Award als "Austria Tax Firm of the Year" ausgezeichnet und kam in einer weiteren Kategorie in die Top 5. Stefan Bendlinger, neben Karl Mitterlehner und Max Panholzer Geschäftsführer der Icon, nahm die Auszeichnungen bei einer Gala in London entgegen.

"Wir haben uns zum ersten Mal um diesen Preis beworben. Dass wir gleich in beiden Kategorien in die Top 5 gekommen sind, freut uns natürlich besonders und unterstreicht unsere Position auf dem Markt", sagt Mitterlehner. Auch im Netzwerk WTS Global wurde Icon als "European Indirect Tax Firm of the Year" ausgezeichnet.

