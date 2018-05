Linzer IT-Firma kommt dem Wachstum kaum noch nach

LINZ/BOSTON. Dynatrace: Neubau beim Linzer Hafen um 26,5 Millionen Euro.

Dynamisch waren sie schon immer, die Software-Leute des Linzer IT-Unternehmens Dynatrace. "Doch jetzt geht das, was wir uns vor Jahren auf der grünen Wiese ausgedacht haben, richtig auf. Seit einem halben Jahr hebt unser Produkt komplett ab", sagt der ansonsten recht nüchterne Gründer und Technik-Chef Bernd Greifeneder beinahe euphorisch.

Dynatrace zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich IT-Monitoring. Das heißt, die intelligente Software aus Linz hilft Unternehmen wie Apple, Amazon, Deutsche Bahn oder Swarovski, ihre eigene IT fehlerfreier und effizienter zu machen. Weil führende Konzerne weltweit ihr Geschäft digitalisieren und automatisieren, sei die Nachfrage nach dem mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Dynatrace-Produkt so hoch, erklärt Greifeneder.

Bald 500 Mitarbeiter in Linz

Die Räumlichkeiten in der Urfahraner Freistädter Straße platzen mit 335 Mitarbeitern aus allen Nähten, weshalb gestern der Spatenstich für einen Neubau nahe dem Winterhafen, Am Fünfundzwanziger Turm, erfolgte. Johann Neunteufel mit der Neunteufel GmbH investiert 26,5 Millionen Euro in einen siebenstöckigen, bumerang-förmigen Neubau, der eine optimale Umgebung für die kreativen IT-Köpfe bieten soll. Er vermietet den Bürokomplex zumindest für zehn Jahre an die Software-Firma. "Dynatrace ist ein Unternehmen, das sich von null zum Weltmarktführer entwickelt hat und hoch entwickelte Arbeitsplätze schafft", so Neunteufel.

"Beim Einzug im September 2019 werden wir wohl schon 470 Leute sein", schätzt Greifeneder, denn es werden rund 100 neue Computerfachleute allein am Linzer Standort neu dazukommen. Wie soll das gehen, wo doch viele Firmen genau diese Software-Fachleute vergeblich suchen? "Gute Bewertungen als Arbeitgeber, hohe Investitionen in Team-Building und Mitarbeiterzufriedenheit, flache Hierarchien – Sie werden kein Chefbüro finden – und neben guter Bezahlung auch viel Spaß", zeichnet er das Bild einer modernen Ideenschmiede. Weiters versuche man, ausländische IT-Experten nach Linz zu holen.

Der Erfolg gibt ihm recht. Seit der Gründung 2005, dem Verkauf an Compuware 2011 (um knapp 180 Millionen Euro), der Übernahme durch den US-Investor Thoma Bravo 2014 samt Wiederbelebung der Marke Dynatrace haben sich die Erlöse vervielfacht: Der Umsatz liegt weltweit mit 1700 Mitarbeitern bei 475 Millionen US-Dollar (409 Millionen Euro) und soll sich bis 2020 auf eine Milliarde Dollar verdoppeln. Von Linz aus erfolgt die gesamte Produktentwicklung. Der Neubau soll auf den 9000 m2 verschiedene Arbeitszonen für flexibles Arbeiten – je nach aktuellem Bedürfnis – bieten. Dennoch hat jeder Mitarbeiter seinen fixen Stamm-Arbeitsplatz. (uru)

