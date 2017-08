Linzer Fernwärme kostet ab September 6 Prozent mehr

LINZ. Die städtische Linz AG erhöht die Tarife für Fernwärme ab 1. September um 6 Prozent.

Das kündigte das Unternehmen in einer Presseaussendung am Donnerstag an. Laut eigenen Angaben bleibe man nach der Preiserhöhung dennoch günstigster Anbieter Österreichs.

Begründet wird die Verteuerung mit den anhaltenden Verwerfungen in den europäischen Energiemärkten, die zu reduzierter Stromerzeugung in den eigenen thermischen Kraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung führen. Damit fehle die günstige Abwärme und die Kosten für die Erzeugung von Fernwärme würden steigen.

Für einen Singlehaushalt mit einer Wohnfläche von 50 Quadratmetern bedeute die Erhöhung im Schnitt monatliche Mehrkosten von 2,60 Euro. Ein Haushalt mit 95 Quadratmetern Wohnfläche muss circa 4,70 Euro mehr zahlen, rechnete die Linz AG vor.

Der zweitgünstigste Anbieter Österreichs sei aktuell um etwa 23 Prozent teurer, ab dem 1. September werde die Differenz noch 16 Prozent betragen. Im Vergleich mit dem Verbraucherindex befinde sich der Fernwärme-Tarif der Linz AG auf dem Niveau von 1993.

