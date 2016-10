Linz Textil: Wie Dionys Lehner die Nachfolge regelt

Textilindustrie: Der Langzeit-Chef geht am 31. Dezember, Hermann Wiesinger von Salvagnini folgt am 1. Februar. Eine Kolumne von Dietmar Mascher.

Hermann Wiesinger Bild: Salvagnini Maschinenbau

Am 7. November feiert Dionys Lehner seinen 74. Geburtstag. Wenige Wochen später, am 31. Dezember, legt er sein Mandat als Vorstandschef der Linz Textil Holding zurück. "Dieses Mal endgültig", wie er im Interview mit den OÖNachrichten sagt.

Am 1. Februar 2017 folgt ihm der 45-jährige Hermann Wiesinger nach, der 20 Jahre lang bei der italienischen Maschinenbaufirma Salvagnini mit Sitz in Ennsdorf gearbeitet hat und dort Prokurist für den kaufmännischen Bereich ist. Im Jänner wird Linz-Textil-Prokurist Othmar Zeindlinger, der für das Rechnungswesen der gesamten Gruppe verantwortlich ist, vorübergehend im Vorstand neben Manfred Kern (64) sitzen.

"Kein totaler Schlussstrich"

Dionys Lehner wird seine operativen Agenden aufgeben, ganz zurückziehen wird er sich freilich nicht. "Ich mache einen Schlussstrich, aber keinen totalen." Er will als einfaches Aufsichtsratsmitglied mit Anton Schneider eine industrielle Arbeitsgruppe im Kontrollorgan bilden, um die wichtigsten Themen dort aufzubereiten. Bei strategischen Entscheidungen des Unternehmens wird er wohl weiterhin mit im Boot sein.

Dass Lehner wieder operativ tätig wurde, war den wirtschaftlichen Problemen geschuldet, in die das Unternehmen geraten war und die nach 174 Jahren zum ersten Mal in der Geschichte des Unternehmens dazu geführt hatten, dass Linz Textil rote Zahlen schrieb. "Jetzt kann ich sagen, die Restrukturierung ist mehr als gelungen. Das Eigenkapital beträgt 80 Prozent, keine unserer Gesellschaften hat Schulden bei der Bank. Und der Cashflow beträgt mehr als zehn Prozent vom Umsatz", sagt Lehner.

Wenn man sich die Entwicklung der Textilbranche vor Augen führt, ist die Performance der Linz Textil beachtlich. Während 2014/2015 in Landeck die modernste Feinspinnerei Europas errichtet wurde und sich nach Aussagen Lehners gut entwickelt, sperrt der größte Konkurrent in der Schweiz gerade zu. Lehner hat die Linz Textil in vier selbstständige Unternehmensteile gegliedert (Viskoseproduktion und Weberei Linz, Baumwollproduktion in Landeck sowie Vossen im Burgenland), die alle positiv wirtschaften. Die Chefs der Einheiten sollen wie Unternehmer agieren. Die Holding soll ihnen im Bereich Rechnungswesen und Controlling den Rücken freihalten. Der Einfluss Lehners auf die Linz Textil bleibt weiterhin nicht unerheblich, auch wenn er unmittelbar keine Aktien hält. Allerdings ist die von ihm gegründete Familienstiftung mit mehr als 60 Prozent Mehrheitseigentümerin. Rund 35 Prozent befinden sich im freien Handel an der Börse, die Oberbank ist mit rund sechs Prozent größter Einzelaktionär.

"Kontinuität ist gesichert"

Lehner versichert, dass nicht geplant ist, die Mehrheit abzugeben. "Auch nicht für das Zwei- oder Dreifache des Jahresumsatzes. Mir geht es darum, dass strategische Entscheidungen für das Unternehmen langfristig getroffen werden können", sagt Lehner, der das Unternehmen seit 40 Jahren leitet und längst entschieden hat, in Linz zu bleiben, auch wenn den begeisterten Makroökonomen gereizt hätte, einen Job bei der Weltbank anzunehmen oder in seine Schweizer Heimat zurückzukehren. "Ich bleibe und verweise auf John Lennon." Der sagte einst: "Leben ist das, was dir passiert, während du herumläufst und andere Pläne machst."

Ein Portrait von Hermann Wiesinger

Mehr zum Thema