Lichtbratlmontag bei der Energie AG

Im Salzkammergut laden am Lichtbratlmontag Meister ihre Gesellen auf ein Bratl ein. Diesen Brauch ließ heuer auch der Vorstand der Energie AG aufleben.

Der Vorstand tischte auf. Bild:

Generaldirektor Werner Steinecker, Finanz-Vorstand Andreas Kolar und Technik-Vorstand Stefan Stallinger tischten am Montag auf der Ramsaualm am Gmundner Laudachsee urige Hausmannskost auf. "Auch deshalb, weil im Salzkammergut vor 125 Jahren die erste öffentliche Stromversorgung Oberösterreichs entstand", so Steinecker.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema