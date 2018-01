Leondinger Traditionsunternehmen offenbar kurz vor der Insolvenz

Aus der Ing. Weixelbaumer GmbH wurde noch kurz vor Weihnachten die SWH Dachbau GmbH; Firmenanwalt hofft auf Sanierung

Reinhard Steinöcker Bild: VOLKER WEIHBOLD

Es ist meist kein gutes Zeichen für ein Unternehmen, wenn der Ennser Unternehmensberater Reinhard Steinöcker eine Firma übernimmt. Er gilt als Spezialist für "kontrollierte Konkurse".

Genau das ist kurz vor Weihnachten mit der "Ing. Weixelbaumer GmbH" und der "Ing. Weixelbaumer Holding GmbH" mit Sitz in Leonding passiert. Die Unternehmen seien schon länger in schweren finanziellen Turbulenzen, heißt es bei den Kreditschützern. Bisher wurde auch keine Bilanz für das Geschäftsjahr 2016 hinterlegt.

Steinöcker hat die beiden Unternehmen nicht nur übernommen, er hat sie auch gleich umfirmiert. Aus der Weixelbaumer-Holding wurde die SWH Holding GmbH mit Sitz in St. Valentin. Und aus der Weixelbaumer GmbH wurde die SWH Dachbau GmbH am selben Firmensitz im angrenzenden Niederösterreich. Auch wenn die Einbindung Steinöckers etwas anderes vermuten lässt, in diesem Fall gibt es andere Pläne. "Das Unternehmen soll nicht liquidiert werden", sagt Anwalt Wilhelm Deutschmann im Gespräch mit den OÖNachrichten. Er strebe ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung an und werde das Verfahren wohl noch diese Woche anmelden.

Er, Deutschmann, habe das Unternehmen über Weihnachten analysiert. "Da ist Potenzial. Das Unternehmen ist es wert, fortgeführt zu werden", sagt Deutschmann, allein der Auftragsbestand liege bei rund vier Millionen Euro. Und diese Aufträge seien "gut gerechnet". Die Entscheidung, ob das Insolvenzverfahren so wie geplant über die Bühne gehe, liege natürlich beim Sanierungsverwalter. Ihn habe aber beeindruckt, dass die Mitarbeiter am 8. Jänner alle zur Arbeit erschienen seien.

Die Entscheidung, Unternehmensberater Steinöcker "ins Boot zu holen", sei gefallen, bevor er das Mandat am 15. Dezember übernommen habe. Der frühere Eigentümer, Andreas Weixelbaumer, sei aber interessiert daran, dass das Unternehmen fortgeführt werde. Das gleichnamige Welser Bauunternehmen, K. & J. Weixelbaumer BetriebsGmbH, hat mit dem Leondinger Unternehmen nichts zu tun.

