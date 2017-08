Lenzing stellt Schichtmodell um und Personal ein

LENZING. Der Fasererzeuger Lenzing hat im ersten Halbjahr deutlich höhere Preise für seine Fasern verlangen können. Das hat zu Rekordergebnissen geführt.

Lenzing-Chef Stefan Doboczky Bild: APA

"Wir sind nahe der Vollauslastung und konnten Produkte in ertragsstärkere Regionen umlenken", sagt Konzernchef Stefan Doboczky eine Erklärung.

Der Nettogewinn betrug bei 1,15 Milliarden Euro Umsatz 150 Millionen Euro. Die gute Ertragslage ist die Basis für ein großes Investitionspaket, das der Leitbetrieb bis 2020 umsetzen wird. 700 Millionen werden im Zeitraum 2017 bis 2020 realisiert: Neben Projekten in Lenzing und Heiligenkreuz, die vor allem dazu dienen, Engpässe zu beseitigen, kommen zwei Großanlagen für die Spezialfaser Tencel. Die erste in Alabama in den USA, die zweite in Thailand. Für letzteres Projekt fehlen noch Genehmigungen. Daher verweist Doboczky darauf, die endgültige Entscheidung fällt erst Anfang 2018. Den Grundstückskauf in einem Industriepark nahe Bangkok hat der Aufsichtsrat aber bereits abgesegnet. Die beiden Großprojekte sind mit rund 250 Millionen Euro Investitionskosten veranschlagt. Jeweils 100 Millionen werden – wie berichtet – in den österreichischen Werken ausgegeben.

In Lenzing reagiert der Industriebetrieb auch darauf, dass Schichtarbeit an Attraktivität verliert. Im Tencel-Werk, das 2014 in Betrieb ging, wird von Beginn an in fünf Schichten gearbeitet. Inzwischen wird auch in anderen Werksteilen von Vierer- auf Fünfer-Schicht umgestellt. Das bedeutet für Mitarbeiter längere Freizeit-Phasen, was die Schichtarbeit besser verträglich macht. Das führt zu Personalaufbau, der Großteil davon erfolgte im ersten Halbjahr. Um 100 Vollzeitkräfte (bei 6100 Gesamtstand) wird Lenzing im Gesamtjahr die Belegschaft aufstocken, 30 bis 40 davon in Österreich, sagt Doboczky. (sib)

