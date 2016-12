Lenzing investiert 275 Millionen in neues Faserwerk

LENZING. Die Lenzing-Gruppe investiert 275 Millionen Euro in ein neues Werk für Fasern am Standort Mobile in den USA und nicht im österreichischen Heiligenkreuz.

Das nächste Lyocell-Werk wird in den USA entstehen. Bild: Werk

Das hat der Lenzing-Aufsichtsrat am Montagabend beschlossen. Damit bestätigt sich auch ein OÖN-Exklusivbericht vom 1.Dezember. Die neue Anlage soll eine Kapazität von 90.000 Tonnen haben und im ersten Quartal 2019 in Betrieb gehen.

Derzeit könne Lenzing weltweit 222.000 Tonnen Tencel-Fasern pro Jahr produzieren. Durch das neue Werk in Mobile und den Ausbau anderer Werke soll die Gesamtkapazität bis 2019 um über 50 Prozent steigen. "Für die Standortentscheidung waren die gute Infrastruktur durch das bereits bestehende Werk sowie attraktive Energiekosten entscheidend", teilte Lenzing am Dienstag in der Früh mit.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar (37) · 13.12.2016 10:12 Uhr von Nixwiweg· 13.12.2016 10:12 Uhr Und wo bei de AMI ZUM Köthen! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 12 x 2?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema