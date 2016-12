Leitl: "Beiträge zur Wirtschaftskammer werden am 1. 1. 2019 sinken"

LINZ. Österreichs WKO-Präsident über seine Pläne zur Kammerreform.

Christoph Leitl ist seit 16 Jahren Präsident der Wirtschaftskammer Österreich. Bild: APA

Als letztes großes Projekt will Christoph Leitl die Wirtschaftskammer noch einmal reformieren. Für die Unternehmen soll dies mehr Service und geringere Kosten bedeuten.

OÖNachrichten: Was hat die Wirtschaft 2016 geprägt?

Leitl: Die Frage, wo der Frust der Menschen herkommt. Jeder glaubt, er gehört zu den Verlierern. Und das führt dann zu den Erfolgen der Trumps und Farages.

Und woher kommt der Frust Ihrer Meinung nach?

Ich sehe drei Aspekte: Zum einen diffuse Zukunftsängste vor den USA und Asien, wenn die voestalpine und andere dort und nicht daheim investieren. Zweitens Digitalisierung und Angst, dass der Computer uns Arbeit wegnimmt. Das halte ich für übertrieben. Noch jede technologische Neuerung hat letztlich mehr Jobs gebracht als gekostet. Und schließlich die Migration, weil es uns nicht gelingt, Asylberechtigte in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Wie soll Österreich reagieren?

Pragmatisch und mit einem Vorsatz, etwa dass 2017 die Arbeitslosigkeit nicht steigen darf, wie schaffen wir es, das Wirtschaftswachstum noch um einen halben Prozentpunkt zu erhöhen, wie können wir die Qualifizierung erhöhen? Und wie schaffen wir es, dass Landwirtshäuser nicht zusperren und Köche und Kellner dorthin vermittelt werden und bereit sind, am Wochenende zu arbeiten?

Sie könnten auch den Zugang zur Selbstständigkeit erleichtern. Bei der Reform der Gewerbeordnung haben Sie ja besonders liberal agiert.

Die Gewerbeordnung kostet die WKO 20 Millionen Euro wegen des Wegfalls der Mehrfachmitgliedschaften. 85 Prozent der Berufe sind frei, für 15 Prozent braucht es eine spezielle Qualifizierung. Die Deutschen, die vor Jahren die Zahl der Meisterberufe reduziert haben, wollen das jetzt wieder ändern. Die Anlageverfahren werden aber einfacher. Wir sind nicht die Gralshüter, die Antiquierten, und wir können über einiges reden. Aber ich halte auch nichts davon, Bewährtes über Bord zu werfen.

Sie wollen zum Abschluss Ihrer Karriere als WKO-Chef noch einmal die Kammer reformieren. Was darf man sich davon erwarten?

Ich möchte bei Internationalisierung, Digitalisierung und Migration ansetzen. Die WKO wird zusätzliche Dienstleistungen zur Vernetzung unserer Unternehmen anbieten. Dazu bieten wir auch unsere Infrastruktur und das Wissen in den Außenwirtschaftsorganisationen an, um den Firmen mehr Exporte, auch über Europa hinaus, zu ermöglichen. Wir wollen dafür alle Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Und schließlich wollen wir uns als umfassender Bildungsanbieter positionieren.

Was kann man sich darunter vorstellen?

Wir wollen das beste Aus- und Weiterbildungssystem anbieten, weil das hilft, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Lehre mit Matura, Matura mit Lehre, den Meister mit dem Stellenwert eines Masters und bestmögliche Durchlässigkeit des Systems. Ziel muss es sein, das Talent eines jeden zu finden, die Eltern einzubeziehen und auch die Migranten so früh wie möglich in den Arbeitsprozess einzubinden, auch wenn sie noch nicht so gut Deutsch können.

Jeder Kammerreform steht die Autonomie der Fachgruppe gegenüber, die Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen kann.

Theoretisch ja, praktisch nicht. Wenn wir im Wirtschaftsparlament etwas beschließen, gilt das auch für die Fachgruppen. Wenn alle autonom sein wollen, dann hört sich der Gurkenhandel auf. Dann lassen wir es bleiben.

Es ist zu hören, dass die WKO auch ein Szenario ohne Pflichtmitgliedschaft durchspielt.

Da fällt mir jener Unternehmer ein, der gegen die Pflichtmitgliedschaft gewettert hat und sich für die Hilfe der WKO bei der Eröffnung von 13 Niederlassungen im Ausland bedankte. Ich sagte ihm, dass es ohne Pflichtmitgliedschaft seine 13 Niederlassungen so nicht geben würde. Wir wollen kein Lobbyingverein sein, sondern auch einen inneren Ausgleich.

Wie sieht der Zeitplan für die Reform aus?

Ich habe alle Fraktionen in der WKO, die Industrie und die beiden ehemaligen Rechnungshofpräsidenten zur Ideenfindung im ersten Quartal eingeladen. Die Reform soll im zweiten Quartal stehen und ab Sommer umgesetzt werden. Dafür veranschlagen wir etwa 18 Monate.

Das heißt, spätestens 2019 merken die Mitglieder die Auswirkungen. Auch Beitragssenkungen? Und in welcher Höhe?

Die Beiträge werden mit 1. Jänner 2019 sinken. In welcher Höhe, das hängt von den vereinbarten Maßnahmen ab.

Sie waren immer ein glühender Europäer. Sind Sie das immer noch?

Emotional und rational. Entweder wir schwimmen gemeinsam oder wir gehen wirtschaftlich allein unter. Es gibt auch keine Alternative, um gegen Wirtschaftsblöcke wie die USA oder China zu bestehen. Aber die EU macht auch Fehler, reguliert zu viele Details und verabsäumt es auch, sich wirklich solidarisch zu zeigen. Wenn alle 28 EU-Staaten Flüchtlinge aliquot aufnehmen, fällt das in keinem Land wirklich ins Gewicht.

Nachfolgeregelung

Im oberösterreichischen Wirtschaftsbund hat Christoph Leitl heuer an Dortis Hummer übergeben. In der WKO hält er sich die Nachfolgeregelung offen. Erst will er die Kammerreform noch aufsetzen. In den Leitl-Werken kommt es mit 1. Jänner zu einem Wechsel. Leitls Sohn Stefan übernimmt die Geschäftsführung von Leitl-Bruder Martin, der im Jänner 65 Jahre alt wird.

