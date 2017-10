"Leistungspreise" für Runtastic und Tractive

LINZ. Zum dritten Mal wurde gestern, Montag, der Oberösterreichische Leistungspreis des Landes und der Linzer Beratungsagentur Raml und Partner verliehen.

Strugl, Fuchs, Hansen, Hurnaus, Gschwandtner, Raml (v.l.) Bild: (Cityfoto)

Eine Jury mit 18 Mitgliedern kürte in der voestalpine-Stahlwelt die Gewinner in den Kategorien Arbeits- und Unternehmerwelt, Jugend, Wissenschaft sowie in der Sonderkategorie "Lebensleistung als Vorbild".

Die Kategorie Arbeits- und Unternehmerwelt entschied Tractive-Gründer Michael Hurnaus vor Whisky-Hersteller Peter Affenzeller und Studentin Laura Meindlhumer für sich. Die Sparte Jugend gewann Personalverrechnerin Melanie Fuchs vor Fahrzeugtechniker Bernhard Mitterhuber und Diplom-Ingenieur Josef Seyfried. In der Kategorie Wissenschaft siegte JKU-Professor Erik Hansen vor seinen Kollegen Gerda Buchberger und Jürgen Schöftner und dem 20-jährigen Magister Norbert Hofbauer. Den Preis "Lebensleistung als Vorbild" erhielt Florian Gschwandtner, Mitbegründer von Runtastic.

