Leichtbau als Turbo für Wirtschaft und Technik

LINZ. BMW zeigte auf "Automotive" in Linz die Vorteile leichter Autos auf.

Fokus auf Leichtbau: BMW i8 Bild: Reuters

250 Zuhörer verfolgten gestern auf dem Fachkongress "Automotive 2016" in der Stahlwelt der voestalpine, welche Entwicklungen in der Automobilindustrie künftig gefragt sind. Neben der Globalisierung und der Vernetzung der Autos stellte Siegfried Kroll von BMW den Leichtbau als zentrales Thema in den Mittelpunkt.

Das richtige Gewicht für ein Fahrzeug zu finden, sei ein schmaler Grat, sagte Kroll. Während beim Hybrid-Sportler i8 die maximale Gewichtsreduzierung im Vordergrund stand, legte das BMW-Team beim aktuellen 7er Wert auf den Komfort und die Akustik. Und trotzdem haben die Münchner bei der Luxus-Limousine bis zu 130 Kilogramm eingespart. Alleine die Karosserie wiegt nun 323 Kilogramm – und damit um 50 Kilogramm weniger, berichtet Kroll. "Wir haben das erste Mal drei Materialien vereint: Aluminium, Karbon und hochfeste Stähle."

Die Leichtigkeit wirkt sich aus, sagt der BMW-Techniker. Zehn Prozent weniger Gewicht bringt eine Reduzierung des Sprints von Tempo 0 auf 100 um 0,7 Sekunden – abgesehen von dynamischeren Fahrwerten in Kurven. Und auch der Verbrauch sinkt um vier Prozent, bei Hybrid-Antrieben gar um fast acht Prozent. Darum ergebe Leichtbau durchwegs Sinn im Automobilbau.

Auf der hochkarätig besetzten Veranstaltung sprach der BMW-Entwickler die zahlreichen Zulieferfirmen direkt an, denn 50 bis 60 Prozent eines BMW-Pkw kommen von externen Firmen: "Wir brauchen also beim Leichtbau auch Ihre Hilfe."

