Lehrabbrecher bei Migranten ein Problem

LINZ. Der leichte Rückgang der Arbeitslosenquote in Oberösterreich im November sei die erste Entspannung seit Jahren und deshalb erfreulich, sagte Wirtschaftslandesrat Michael Strugl anlässlich des Zukunftsforum Arbeitsmarkt in Linz.

Er sieht darin noch keine Trendwende und rechnet damit, in den nächsten Jahren vor allem bei älteren Arbeitslosen und Migranten "alle Hände voll zu tun zu haben."

AMS-Chef Gerhard Strasser geht heuer von 6,1 Prozent Arbeitslosenquote in unserem Bundesland aus. Er und Strugl weisen auf ein dringendes Problem bei der Integration von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt hin: Asylwerber sollten so rasch wie möglich eine Weiterqualifizierung machen – was viele auch tun. Wenn jedoch bei Erwachsenen die Lehrlingsentschädigung nicht zum Leben reicht, brechen sie häufig die Lehre ab und gehen in besser bezahlte Hilfsdienste, von wo sie wiederum andere in die Arbeitslosigkeit drängen. So sagt nun auch Strugl – trotz der zu erwartenden politischen Diskussion – dass eine Aufzahlung auf die Mindestsicherung bei Über-18-Jährigen "eine Möglichkeit" sei. "Die Alternative ist: Diese Menschen bleiben im Sozialsystem." Dies gesetzlich zu ändern, würde in der Kompetenz des Landes liegen. Bisher gelten Ausbildungen oder eine Lehre nicht als "Bemühungspflicht" (wie Deutschkurse), wodurch dann die Mindestsicherung verloren geht. (uru)

