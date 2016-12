"Lebensqualität einer der letzten Standortvorteile"

GUNSKIRCHEN. Thomas Uhr, Chef von BRP Rotax in Gunskirchen, über die schwindende Wettbewerbsfähigkeit Österreichs.

Ein neuer Motor für Schneeschlitten lässt das Werk in Gunskirchen brummen. Bild: Rotax

Seit drei Jahren leitet der Deutsche Thomas Uhr das Rotax-Motorenwerk in Gunskirchen mit 1140 Mitarbeitern. Im OÖN-Gespräch kritisiert er die zu hohen Arbeitskosten und Steuern in Österreich und dass die Kosten auch gegenüber Deutschland massiv gestiegen seien.

OÖN: Sie sind nicht nur für das Motorenwerk in Gunskirchen verantwortlich, sondern auch für Standorte in Mexiko und Finnland. Was zeichnet den Standort Österreich im internationalen Vergleich aus?

Uhr: Wir haben in Gunskirchen eine sehr gut ausgebildete, erfahrene und flexible Mannschaft. Ein Riesenvorteil ist sicher auch die gesellschaftliche Stabilität. Ich habe auch keine Probleme, Mexikaner oder Kanadier zu motivieren, in Oberösterreich zu leben, weil die Lebensqualität sehr hoch ist. Das ist leider aber einer der letzten verbliebenen Vorteile des Standorts.

Wo hat der Standort eingebüßt?

Als Deutscher erinnere mich noch, wie der Spiegel getitelt hat: "Österreich, das bessere Deutschland". Das ist vorbei. Oberösterreich ist innerhalb Österreichs nach wie vor sehr gut, aber unsere Konkurrenz sitzt in den Top-Zentren Deutschlands, Schwedens und Japans. Wenn wir uns mit denen objektiv vergleichen, haben wir hinsichtlich der Innovationsfähigkeit verloren. Und wir haben deutlich höhere Arbeitskosten. Das heißt nicht, dass ich den Mitarbeitern das Geld neidig bin. Wir fahren im Moment in der Produktion fast sieben Tage durch. Die Leute verdienen ihr Geld wirklich. Mir geht es darum, dass die Lohnnebenkosten viel zu hoch sind. Wir hatten gerade zwei junge Ingenieure aus Deutschland hier, die wir sehr gerne eingestellt hätten. Sie haben im letzten Moment abgelehnt, weil sie gesehen haben, dass sie trotz Gehaltssteigerung unter dem Strich in Österreich viel weniger herausbekommen. Das hat mir ganz konkret vor Augen geführt, dass wir ein Problem bei Arbeitskosten und Steuern haben.

Österreich war aber immer schon ein Hochsteuerland.

Das stimmt, das ist kein Prozess der vergangenen drei Jahre. Es geht auch nicht nur um die offensichtlichen Steuern: In Sachen versteckter Gebühren und Steuern ist Österreich Weltmeister. Egal, ob Krise oder Wachstum, Österreich wird dank Kollektivvertragsverhandlungen pro Jahr zwischen zwei bis vier Prozent teurer. Die Schere zwischen den Lohnstückkosten in Österreich und Deutschland ist seit 2005 massiv aufgegangen.

Weil es in Deutschland über Jahre Reallohnverluste gab.

Genauso ist das gewesen. Es hat allerdings auch einen viel höheren Druck auf die Lohnnebenkosten gegeben, ich denke nur an die Bremse bei den Rentenkassen.

Trotz aller Kritik am Standort wurde hier kräftig investiert.

Wir haben gewaltig in Technologien und Produkte investiert. Es gibt kaum eine Maschine, die noch da steht, wo sie vor drei Jahren war. Wir haben eine Forschungsquote in Gunskirchen von 7,8 Prozent.

Das Wachstum des Unternehmens ist auch signifikant.

Unser Konzernziel ist, zehn Prozent pro Jahr zu wachsen. Das findet aber in unserem Schwesterwerk in Mexiko statt. Wir haben in Österreich eine solide Entwicklung und hochqualifizierte Arbeitsplätze mit zunehmender Tendenz. Was die Produktion angeht, haben wir das Niveau aber nur halten können, weil wir ganz neue Techniken hereingenommen haben. Hätten wir die jene von vor fünf Jahren beibehalten, hätten wir dramatisch verloren. Die Hälfte aller Motoren, die wir in sieben Jahren in Gunskirchen montiert haben, wird jetzt in Mexiko gefertigt. Ich würde mir wünschen, dass wir für die Produktion in Gunskirchen statt zunehmendem Gegenwind ausnahmsweise mal Rückenwind durch dieRahmenbedingungen bekommen.

Standort Gunskirchen

Mit einem „Luxusproblem“ kämpft das Motorenwerk BRP Rotax in Gunskirchen: Es ist komplett ausgelastet. „Wir sind absolut am Anschlag“, sagt Geschäftsführer Thomas Uhr. Im Februar sei ein Zwei-Takt-Motor für Schneeschlitten der Öffentlichkeit präsentiert worden, der in Gunskirchen entwickelt und gebaut wird. Die Nachfrage nach dem neuen Motor sei doppelt so hoch wie ursprünglich geplant. 1140 Mitarbeiter sind im Werk beschäftigt, dazu kommt ein Leasinganteil von aktuell 15 Prozent. Pro Jahr werden knapp 300.000 Motoren produziert. Der Jahresumsatz 2015/16 lag bei 547 Millionen Euro.

