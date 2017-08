Land will Arbeitsmarkt für ältere Asylwerber öffnen

LINZ/WIEN. Beschäftigung: Das Modell "Lehre für Asylwerber" hat Erfolg – insgesamt sind 1400 Arbeitsstellen in Mangelberufen verfügbar.

Asylwerber als Lehrling im Pflegeheim in Haslach. Mehr als 200 Lehrstellen wurden im Land so besetzt. Bild: SHV Rohrbach

"Ein Job ist Schlüssel zur Integration, die Chance zu einem selbstbestimmten Leben", sagt der für Migration zuständige Landesrat Rudolf Anschober (Grüne). Deshalb bemüht er sich seit Monaten mit seinem Regierungskollegen und Wirtschaftslandesrat Michael Strugl (VP), den Arbeitsmarkt für Asylwerber beschränkt zu öffnen.

Das ist für Personen unter 25 Jahren geglückt, wenn sie eine konkrete Lehrstelle in einem Mangelberuf haben und das Arbeitsmarktservice den Bedarf im Einzelfall bestätigt. So sind in kurzer Zeit in Oberösterreich 206 Lehrverhältnisse entstanden (österreichweit 415), davon zwölf für Frauen. Zugeschlagen haben vor allem Afghanen (142), aber auch Iraker und Syrer. 42 Prozent arbeiten in Handel und Gewerbe, 38 in der Gastronomie und 20 in der Industrie, die meisten in Linz und in den Bezirken Rohrbach, Gmunden und Grieskirchen.

"Wir haben in diesen Mangelberufen 2600 offene Stellen, davon 1400 offene Lehrstellen", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Strugl. Er setze sich dafür ein, dass diese Einzelbewilligungen auch auf ältere Asylwerber ausgedehnt werden, wenn diese eine hohe Bleibewahrscheinlichkeit haben. Je später Integration erfolge, desto schwieriger sei sie und desto länger belasten die Menschen das soziale Netz.

Zweitens müsse im Interesse der Unternehmen alles mobilisiert werden, um offene Stellen zu besetzen. "Ich weiß, dass das nicht alle so sehen, aus Sicht des Arbeitsmarktes begrüße ich das", sagt Strugl: "Wir werden damit nicht unseren Fachkräftemangel lösen, wir müssen aber an vielen Rädchen drehen, um die Menschen zu mobilisieren."

Obwohl es seit Jahren ein Bekenntnis der Sozialpartner dazu gebe, scheitern alle Vorstöße am Sozialministerium. Es verweist auf die hohe Arbeitslosigkeit.

Dienstleistungsscheck offen

Anschober beklagt, dass die Beschäftigungsmöglichkeiten für Asylwerber eingegrenzt sind und sich auf Hilfstätigkeiten, gemeinnützige Arbeit und Volontariate beschränken. Die Selbständigkeit steht Asylwerbern offen, ist aber eine eher theoretische Option. Der Einsatz des Dienstleistungsschecks ist kompliziert.

Infos: www.zusammen-helfen.at/beschaeftigung.

