Land gibt bei Breitband Gas

LINZ. Neue Gesellschaft FIS soll Infrastruktur-Ausbau vorantreiben.

„In Oberösterreich erledigen wir Breitband-Förderprojekte binnen 14 Tagen. Der Bund hingegen hat seit Mai in Oberösterreich nur drei Fälle abgewickelt.“ Michael Strugl, Wirtschaftslandesrat Bild: Weihbold

Eigentlich ist es Aufgabe des Bundes, jene Mittel für die digitale Infrastruktur bereit zu stellen, die schnelles Glasfaser-Internet benötigt. Aber bürokratische Erschwernisse behindern den zügigen Ausbau. Und das, obwohl im ländlichen Raum starker Aufholbedarf besteht. "Wir wollen das nicht als gegeben hinnehmen", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer. Auch Wirtschaftsreferent Michael Strugl ist unzufrieden: "Der Bund hätte mit der Ausrollung der Breitbandmilliarde mehr Gas geben können. Und genau das müssen wir jetzt tun."

Das Land Oberösterreich investiert in den kommenden fünf Jahren 100 Millionen Euro in den Ausbau der Breitband-Infrastruktur. "Wir streben an, dass bis 2022 in allen Regionen Oberösterreichs, auch im ländlichen Raum, schnelles Internet angeboten wird", sagt Strugl, der zugibt, dass es sich dabei um einen extrem ambitionierten Plan handle. "Aber wenn wir uns diese Ziele nicht setzen, dann dauert’s noch länger."

Kooperation statt Konkurrenz

Eine zentrale Rolle soll der neu gegründeten Landesgesellschaft Fiber Service OÖ (FIS) zukommen. "Unser Unternehmen baut passive Glasfaser-Infrastruktur im ländlichen Raum, und zwar dort, wo keine anderen Netz- und Serviceprovider auftreten", sagt Geschäftsführer Martin Wachutka. Die FIS werde Glasfaserleitungen an jene Netzanbieter vermieten, die Server und Router betreiben. Die FIS tritt nicht in Konkurrenz, sondern sucht die Kooperation mit den 20 in Oberösterreich tätigen Providern und den 30 bis 40 kleineren Anbietern.

Falscher Breitbandatlas

Als Hindernis beim Breitbandausbau bzw. den Förderaktivitäten erweist sich der Breitbandatlas des Infrastrukturministeriums, der völlig falsche Angaben über die tatsächliche Breitband-Versorgungsqualität in Oberösterreich aufweist. Das würden auch Überprüfungen der FH Oberösterreich untermauern.

Diese Fördergebietskarte, die von Bund und EU notifiziert wurde, sei dafür verantwortlich, dass nur ein Viertel der Breitbandanschlüsse in Oberösterreich förderbar seien. Dabei wäre eine Förderung in einem weit größeren Umfang nötig, kritisieren Stelzer und Strugl, die eine Überprüfung seitens des Bundes fordern. (sail)

Was die FIS macht und wo sie tätig werden kann

1. Aufgabe: Die FIS soll „offene Netze“ schaffen und sich als neutraler Infrastrukturanbieter positionieren. Sie ist jedoch kein Netzbetreiber und auch kein Diensteanbieter. Verdient wird durch Vermietung der Infrastruktur an die Betreiber.

2. Fördergebiete: Die FIS kann in jenen Regionen tätig werden, die auf der Fördergebietskarte des Verkehrsministeriums als weiße Zonen aufscheinen. Nur ein Viertel der Anschlüsse sind daher förderbar.

3. Voraussetzung: Es muss ein Netz- bzw. Diensteanbieter in dieser Region vor Ort sein, der das Netz auch betreiben will.

