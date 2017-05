Lagerhaus-Landtechnik wertet Innviertel auf

GEINBERG/HOFKIRCHEN/TR. Neuer Standort Geinberg – Reformplan adaptiert.

Ein Stützpunkt für John-Deere-Großmaschinen wird in Geinberg entstehen. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Landtechniksparte der Raiffeisen Ware Austria ist in Oberösterreich laut Reformkonzept auf drei Stützpunkte für die Großmaschinen der Exklusivmarke John Deere geschrumpft: Attnang, Hofkirchen an der Trattnach und Kirchdorf an der Krems. Das gefiel nicht allen Kunden, obwohl sie auch von den vielen Werkstätten der Lagerhausgenossenschaften und mit Werkstattbussen mobil betreut werden.

Nun reagiert die LTC GmbH: In Geinberg wird ein Kompetenzzentrum errichtet. Dort hat die Lagerhausgenossenschaft Innviertel ihre Zentrale, mit rund 120 Millionen Euro Umsatz die größte in Oberösterreich. "Wir sind in der Landtechnik stark und wollen noch mehr Gas geben", sagt Geschäftsführer Stefan Schamberger. Bis Ende Juli wird eine neue Betriebsstätte errichtet.

Parallel tritt LTC den Stützpunkt Hofkirchen an die regionale Lagerhausgenossenschaft, Eferding-Grieskirchen, ab. "Wir werden ihn in vollem Umfang weiter betreiben", sagt Lagerhaus-Direktor Hubert Grabmayr. Der LTC-Standort Hofkirchen hatte das gesamte Maschinengeschäft der Grieskirchner Genossenschaft über; dieses Geschäft holt sich die mittlerweile fusionierte Genossenschaft Eferding-Grieskirchen zurück. Das Unternehmen ist sehr erfolgreich und hat in der Zentrale Eferding eben einen um 2,2 Millionen Euro ausgebauten Bau- und Gartenmarkt eröffnet. Mit 235 Mitarbeitern werden rund 95 Millionen Euro umgesetzt. Auch eine Baufirma und eine Dachdeckerei samt Planungsabteilung, zusammen 24 Mitarbeiter, werden betrieben.

Das Lagerhaus Innviertel setzt mit 300 Mitarbeitern rund 120 Millionen Euro um. Schamberger: "Die Preise sind zwar 2016 gesunken; es war trotzdem ein gutes Jahr." (le)

Mehr als 1000 Bauern geben in Österreich pro Jahr auf. Der Bedarf an Maschinen sinkt. Beispiel: 2012 wurden in Österreich noch 7400 neue Traktoren verkauft, 2016 4500. Die RWA (Raiffeisen Lagerhäuser) als größter Landmaschinenhändler hat daher im November 2016 das Netz ihrer Landtechniktochter LTC GmbH & Co KG gestrafft.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema