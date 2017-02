LED-Lampen für Enamo-Kunden

Diese für ALLE sinnvolle Aktion der Enamo kann ein Munderfinger leider nur nach einer extra Reise nach Feldkirchen oder in die ferne Bezirkshauptstadt nutzen. - Nicht besonders kundenfreundlich!

Wollen die lieben Bonzen in der fernen Landeshauptstadt die lebensspendenden Strahlen ihrer Gunstsonne - so zentralistisch wie bisher auf dem Gebiet der Kulturstättenverteilung, des FH-Baus und Öffentlichen Verkehrs nunmehr auch auf die wirtschaftlichen Wohltaten ausdehnen? In diesem Fall sollte vielleicht die Abtrennung der vergessenen Provinz und ihr Anschluss ans Bundesland Salzburg erwogen werden!

Vielleicht ver-sorgen uns die Salzburger lieber/besser als die Linzer???