Kreditvergabe am Wochenende

LINZ. Sparkasse OÖ: Neun Prozent der Konsumentenkredite bereits online.

Hebert Walzhofer (Mitte) Bild: foto-kerschi

120 Millionen Euro hat die Sparkasse Oberösterreich heuer an Kunden als Konsumkredite verliehen. Knapp neun Prozent wurden online abgewickelt. "Die Online-Kreditvergabe hat sich bewährt und wird gut angenommen", sagt der zuständige Vorstandsdirektor Herbert Walzhofer im Gespräch mit den OÖNachrichten.

Bemerkenswert sei außerdem, dass 40 Prozent der Onlinekredite am Wochenende abgeschlossen werden. Zur herkömmlichen Kreditvergabe sieht Walzhofer kaum Unterschiede. Die Bonitätsprüfung im Hintergrund funktioniere ident wie beim Kredit in der Filiale. Das Ausfallsrisiko sei online auch nicht größer. Nur die Beträge, um die es beim Konsumkredit gehe, lägen zehn bis 15 Prozent unter den 8000 bis 10.000 Euro, die durchschnittlich in der Filiale vergeben werden.

Bei den abgeschlossenen Verträgen handle es sich nicht nur um Neuverträge, sondern auch um Umschuldungen. Bei den Krediten direkt im Geschäft sei der Zinssatz, den die Partner des Händlers anbieten, mitunter deutlich höher als in der Bank. Das biete der Sparkasse Chancen.

In der Wohnbaufinanzierung schließen derzeit 50 Prozent der Kunden Fixzinsverträge ab. Er rechne damit, dass dieser Anteil noch auf 70 Prozent steige, sagt Walzhofer.

Kontoeröffnung online

Die Sparkasse ist bereits dabei, das Onlinegeschäft gemeinsam mit dem Partner Erste Bank weiter voranzutreiben. Neueste Entwicklung sei die digitale Eröffnung eines Kontos. Selfie und Fotografie des Ausweises hochladen und Konto eröffnen, laute die Devise. Dies sei nun auch von der Finanzmarktaufsicht genehmigt worden, sagt Walzhofer. (dm)

