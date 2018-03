Krebs durch Arbeitstoffe? Sozialpartner im Streit

LINZ. AK OÖ spricht von 1800 Toten jährlich, die wegen Arbeitsstoffen im Job erkrankt seien – WK OÖ erzürnt.

Als neuerliches "Unternehmer-Bashing" klassifiziert die Wirtschaftskammer Oberösterreich die jüngsten Aussagen von Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer. Dieser teilte in einer Aussendung mit, dass in Österreich jährlich 1800 Menschen an Krebs sterben, "der von Arbeitsstoffen ausgelöst wird".

Viele Erkrankungen und Todesfälle ließen sich aber verhindern, wenn es mehr Bewusstsein bei den Unternehmen geben würde, so Kalliauer. Das würden die Zahlen der Arbeitsinspektion, die 300 Unternehmen überprüft habe, die mit krebserregenden Stoffen arbeiten, ergeben.

Als "unverständlich" bezeichnete WK-OÖ-Präsidentin Doris Hummer "das Horrorszenario" der Arbeitnehmervertreter. Sie beruft sich auf den Jahresbericht des Sozialministeriums zum Arbeitnehmerschutz, der zeige, wie ernst die Betriebe dieses Thema nähmen. Tatsache sei, so Hummer, dass von 2010 bis 2015 in ganz Österreich 735 anerkannte Berufskrankheiten festgestellt wurden, die auf krebserregende Stoffe zurückzuführen waren. Die AK-Zahlen entbehrten jeder realistischen Grundlage. Besonders befremdlich für Hummer sei der AK-Vorstoß angesichts einer Aussprache der oö. Sozialpartner mit dem Arbeitsinspektorat vor einer Woche.

"Keine einzige Strafanzeige"

Da sei auch das Ergebnis einer Schwerpunktprüfung des Arbeitsinspektorates bei den oö. Rauchfangkehrern vorgelegt worden. Die Prüfung habe zu keiner einzigen Strafanzeige geführt, 95 Prozent aller Betriebe hätten Schutzmaßnahmen wie getrennte Kästen für Arbeits- und Freizeitkleidung eingeführt.

Die AK beruft sich ebenfalls auf die Arbeitsinspektoren: Ein Drittel der besagten Betriebe könne nicht einmal sagen, welche Arbeitnehmer wie vielen von den verwendeten krebserregenden Stoffen ausgesetzt seien. 17 Prozent dieser Betriebe hätten keine ausreichende Absaugung. Kalliauer: "Es kann nicht sein, dass Beschäftigte ihr Leben riskieren, aber andererseits Unternehmen ihre Verantwortung gröblichst vernachlässigen."

