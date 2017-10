Klimawandel zwingt Bauern zu teurer Bewässerung

FELDKIRCHEN/DONAU. Häufige Dürren stellen Landwirtschaft vor große Herausforderung.

Der Mais reicht Thomas Leitner aus Feldkirchen heuer nicht einmal zur Hüfte: verdorrte Kolben. Bild: Weihbold

Selbst in unseren gemäßigten Zonen gibt es erste Opfer des Klimawandels. Die Bauern auf den Schotterböden nördlich der Donau werden in Bewässerungsanlagen investieren müssen, wollen sie weiter Einkommen mit Maissaatgut erzielen. "Wir brauchen wieder Produktionssicherheit", sagt Jungbauer Thomas Leitner aus Feldkirchen.

Die Maispflanzen reichen ihm heuer zur Ernte nicht einmal bis zur Hüfte. Die Kolben sind verschrumpelt, die Körner klein. 2013, 2015, 2017: Jedes zweite Jahr haben die rund zwei Dutzend Kollegen von Leitner schwere Dürreschäden erlitten. Die Ausbeute liegt heuer bei 30 bis 40 Prozent einer normalen Ernte.

Das Problem haben natürlich alle Landwirte, die auf Schotterböden wirtschaften. Leitner produziert mit seinen Kollegen jedoch auf Vertragsbasis für die Saatbau Linz. "Der Bauer kann sich gegen Trockenheit versichern", sagt deren Geschäftsführer, Karl Fischer: "Wir haben jedoch keine Ware."

Die Genossenschaft müsste die Anbaukontrakte daher künftig in Regionen mit ausreichend Niederschlag geben. Sie motiviert ihre Bauern in Feldkirchen, die ja gleichzeitig Miteigentümer der Genossenschaft sind, in Bewässerungsanlagen zu investieren.

400 Euro Kosten pro Hektar

"Das ist nur finanzierbar, wenn wir von der Saatbau langfristige Verträge erhalten", sagt Thomas Leitner. Neben der Erstinvestition in Brunnen, Pumpen und Leitungen fallen Kosten von mehr als 400 Euro pro Jahr und Hektar an. Wegen der höheren Wertschöpfung mit Maissaatgut sei das jedoch finanziell darstellbar.

In Oberösterreich ist Bewässerung seit Jahrzehnten im Gemüsebau üblich, z. B. im Eferdinger Becken. Im östlichen Niederösterreich werden seit Jahren sogar Massengüter wie Zuckerrüben, Kartoffeln, Soja und Mais bewässert, weil die Niederschläge immer knapper ausfallen. Es wird gerade ein Milliardenprojekt, das Donauwasser über das Weinviertel verteilen soll, geprüft. Gegner verlangen nachhaltige Agrarproduktion.

"Wir haben im Eferdinger Becken ausreichend Grundwasser", sagt Wolfgang Aichlseder, Geschäftsführer des Verbands der oö. Wassergenossenschaften. Manche Experten stünden jedoch bei der Vergabe von Wasserrechten für landwirtschaftliche Bewässerung auf der Bremse. Noch gebe es keine Nutzungskonflikte.

