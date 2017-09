Kirchdorfer Holding übernimmt steirische Kammel GmbH mehrheitlich

KIRCHDORF. Die Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH, nach eigenen Angaben einer der führenden Hersteller für Betonfertigteile in Österreich, übernimmt die Mehrheit der Kammel GmbH in Grafendorf in der Steiermark.

Durch die Fusion mit dem Fertigkellerspezialisten erwarte man sich Synergien, argumentierte Kirchdorfer in einer Presseaussendung am Freitag.

Am Standort in Grafendorf sind derzeit etwa 140 Mitarbeiter beschäftigt, die vollständig übernommen werden. Die operative Geschäftsführung wird auch in Zukunft von Franz Strobl wahrgenommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Wettbewerbsbehörden müssen dem Deal noch zustimmen.

Kammel setzte zuletzt rund 20 Millionen Euro um. Die in den Sparten Zement, Rohstoffe (Stein, Sand, Kies, Transportbeton) und Betonfertigteile tätige Kirchdorfer Gruppe hat einen jährlichen Umsatz von über 250 Millionen Euro in 13 Ländern.

