Kika investiert 37 Millionen Euro in Oberösterreich

ANSFELDEN. Neben dem umgebauten Einrichtungshaus in Ansfelden öffnet ab Sommer auch Möbel-Diskonter Lipo.

Mario Legrum, Leopold Mitter (Standortleiter), Gunnar George in Ansfelden Bild: (Kika)

Die deutsch-südafrikanische Steinhoff-Gruppe nimmt heuer mehr als 100 Millionen Euro in die Hand, um einen Teil ihrer 50 österreichischen Kika-Leiner-Standorte zu erneuern und eine Diskont-Schiene ("Lipo") aufzubauen. Davon fließen 37 Millionen Euro nach Oberösterreich.

Zwölf Millionen Euro kostete der Umbau des Ansfeldner Standorts, der heute, Freitag, in einer Woche offiziell eröffnet wird und der mit einem offenen, hellen und trendigen Ladenbau-Konzept die aktuellen Wohntrends auf 28.800 Quadratmetern vermitteln soll. Bei laufendem Betrieb wurde vier Monate umgebaut und Ware abverkauft. "Es ist unser schönstes Haus geworden", sagt Vertriebsleiter Mario Legrum nicht ohne Stolz.

Unmittelbar neben dem runderneuerten Möbelhaus baut das Unternehmen auf 6000 Quadratmetern bis Juli einen Diskontmarkt. Kika versucht mit der Marke "Lipo" das Gleiche wie der Marktführer XXX-Lutz mit Möbelix, Lutz und Mömax: alle Preis- und Qualitätssegmente abzudecken. In Ansfelden ist unmittelbar hinter dem Kika-Standort der Konkurrent Mömax angesiedelt. "In den nächsten drei Jahren werden wir in Wien, Graz und Linz acht bis zehn Lipo-Häuser eröffnen", sagte Kika/Leiner-Österreich-Chef Gunnar George. Er will abwarten, wie sich die "interne Kannibalisierung" der beiden Marken entwickelt, und dann weitere Standorte suchen. "Ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit Lipo in Oberösterreich weitermachen."

Auch in Linz-Urfahr, dem zweiten der drei oberösterreichischen Kika-Standorte neben Ried, wird groß umgebaut, es werden zehn Millionen Euro investiert. Die Verkaufsfläche im Untergeschoß wird zum Lager umfunktioniert, Anfang Oktober wird neu eröffnet.

Der dritte große Investitionsbrocken betrifft das Leondinger Lager. Es wird auch wegen des wachsenden Online-Handels zum internen Logistik-Zentrum der Region. 15 Millionen Euro sollen in ein hochautomatisiertes Hochregallager fließen. Die Fertigstellung ist für März 2018 geplant – so die Baugenehmigungen erteilt werden.

Der deutsche Möbelmanager George, der seit knapp drei Jahren Kika-Leiner in Österreich führt, erwartet für heuer keine Umsatzsteigerung (850 Millionen Euro). (uru)

