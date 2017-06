KMUs noch nicht in der Tiefe der Digitalisierung angekommen

LINZ. Innovationsforum: Kleine und mittlere Unternehmen sind noch lange nicht in der Tiefe der Digitalisierung angekommen. Die Datenschutz-Verordnung könnte Hemmschuh werden.

IT-Manager Eric-Jan Kaak (IcoSense GmbH): Digitalisierung ist so schwierig, "wie kalte Spaghetti zu entwirren". Bild: (WK/Wiesler)

Drastische Worte fand der IT-Berater Eric-Jan Kaak auf die Frage, ob Österreichs Unternehmen schon im digitalen Zeitalter angekommen sind: "Teilweise stehen wir dort, wo wir 1995 waren, als das Internet en vogue wurde, als viele gefragt haben: ‘Was kann man damit eigentlich tun?’"

Viele Unternehmungen hätten immer noch ihr Geschäftsmodell aus dem 19. und 20. Jahrhundert im Kopf und kämen jetzt drauf, dass man angesichts der digitalen Möglichkeiten völlig neu denken müsse, kritisierte der als IT-Manager des Jahres ausgezeichnete Hauptredner des Innovationsforums der Wirtschaftskammer OÖ gestern, Mittwoch. "Viele, wenn nicht fast alle haben damit Riesenprobleme. Kochrezept gibt es dafür keines, das muss jeder selbst herausfinden."

Vor allem Mittelstand gefordert

In der Praxis sei vor allem bei Klein- und Mittelbetrieben von der Digitalisierung nicht viel zu sehen, insbesondere wenn man den Begriff weiter fasst als bloße effizienzsteigernde und kostensenkende Automatisierung. Digitalisierung als Denken in neuen Geschäftsmodellen passiere kaum. Martin Zauner, beim Kranbauer Palfinger der Digitalisierungsverantwortliche, arbeitet an etlichen Ideen dazu: "Wir könnten uns beispielsweise überlegen, wie wir die Daten der Regenfühler unserer Lkw-Flotte verwerten können, quasi als Wetterstation."

Auch die klassische Industrie kämpft abseits der oft zitierten Industrie 4.0-Erfolgsbeispiele mit dem Phänomen Digitalisierung. Als Beispiel nannte Kaak den IT-Ausfall der British Airways vergangene Woche, bei dem ein einfacher Stromausfall die "Großrechner aus den 1970er-Jahren" lahm legte, Tausende Passagiere saßen fest. "In der klassischen Industrie kann ich nicht von heute auf morgen völlig flexible Module einführen. Sie können kalte Spaghetti nicht entwirren. Wenn Sie dran ziehen, ziehen Sie den ganzen Knödel mit. Sie können nur heißes Wasser drauf gießen und versuchen, ihn langsam zu lösen."

Diese langwierigen Umstellungsprozesse hin zur Digitalisierung seien viel zu oft von der Idee getrieben, bloß günstiger und effizienter zu werden, sagte FH-Studiengangsleiter Herbert Jodlbauer (Institut für Intelligente Produktion in Steyr). "Es geht um neue Möglichkeiten, Geld zu verdienen mit völlig neuen Geschäftslogiken." Künftig werden Betriebe für die Kunden Aufgaben lösen, nicht bloß Produkte anbieten. "Dafür sind sie aber noch oft blind."

Die künftig strengeren Datenschutzbestimmungen könnten für die Digitalisierung ein Hemmschuh werden, befürchtet Jodlbauer. WK-Vizepräsident Clemens Malina-Altzinger sieht dadurch die Europäer gegenüber China und USA ins Hintertreffen geraten.

Bald strengerer Datenschutz

WK-Digitalisierungsexperte Gerald Silberhumer: "Das neue Datenschutzgesetz könnte aber auch aufklärerische Wirkung und einen heilsamen Effekt haben, dass sich Betriebe aktiver mit Digitalisierung befassen." Jedenfalls müssten die Unternehmen bereit sein zur Veränderung, so Malina-Altzinger, "um mit dem Spaghetti-Haufen umgehen zu lernen: Teile wegzuschmeißen, Teile aufzuheben".

