Jungunternehmer mit 74 Jahren

LINZ. Reines Wasser für Tunnels und Straßen: Gerhard Mayerhofer will mit mobilen Wasserreinigungsanlagen jetzt in Serie gehen.

Gerhard Mayerhofer, Chef der Reprotex Bild: Reprotex

Als andere in Pension gingen, machte sich Gerhard Mayerhofer selbstständig. Der Oberösterreicher, der als Verkäufer und Projektmanager unter anderem in der Großflächenreinigung Erfahrung sammeln konnte, gründete vor einigen Jahren eine Firma und begann, mobile Wasserreinigungsanlagen zu konzipieren. Zunächst in Bozen, weil er dort einen Investor gefunden hatte. Jetzt sitzt er in Linz und ist überzeugt davon, dass eine Serienfertigung möglich ist.

Was macht Mayerhofers Firma Reprotex? "Bei der Tunnel- und Straßenreinigung, aber auch bei der Entlackung von Schiffen braucht es reines Wasser für die Hochdruckdüsen. Mit unseren Anlagen wird das verschmutzte wiederverwertet und wieder so sauber, dass es wieder verwendet werden kann und es keinen mühsamen Hin- und Her-Transport braucht", sagt der 74-jährige Mayerhofer.

Bis zur Marktreife war es ein weiter Weg. Mit Erich Mayrhofer von der TU Graz sei im technologischen Bereich die Wende gekommen. Die Tunnelwände auf der neuen ICE-Strecke zwischen Berlin und München hätten vom fahrenden Zug aus gereinigt werden können. Das habe geholfen, 160.000 Euro einzusparen.

Investoren gesucht

Die Sauberkeit des Wassers und die Einsparungsmöglichkeiten sind die Hauptverkaufsargumente für Mayerhofer. Jetzt ist das Ziel die Serienproduktion. "Wir wollen 30 bis 40 Anlagen verkaufen und suchen einen strategischen Partner für die Vermarktung", sagt Mayerhofer, der im Vertrieb seit einiger Zeit den ehemaligen Energie-AG-Manager Helmut Burger unter Vertrag hat. Zehn Leute sind im Team Mayerhofers. Bauen lässt er seine Anlagen bei einer Firma in Scharnstein. Für weitere Investitionen holt er sich Geld über Crowdfunding (Informationen www.dasertragreich.at). Im Vorjahr setzte Reprotex 1,5 Millionen Euro um und erwirtschaftete einen positiven Cash-flow. (dm)

