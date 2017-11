"Jetzt ist die beste Phase, um Schulden abzubauen"

LINZ. "Quo vadis, Industrie?": Finanzexperten diskutierten in Linz über Haushalt, Zinswende und Digitalisierung.

Über die abgebrochenen Kollektivvertragsverhandlungen bei den Metallern (siehe Bericht oben) wurde auch beim gestrigen Treffen der Finanzvorstände in der Industriellenvereinigung (IV OÖ) in Linz diskutiert. Im Mittelpunkt standen aber Österreichs Schulden, die Zinswende in Europa und die Digitalisierung. "Quo vadis, Industrie?" lautete das Motto.

Der Runde gehörten der Linzer Universitätsprofessor Teodoro Cocca, Axel Greiner, Präsident der IV OÖ, Markus Hofer, Finanzchef des Industriezulieferers Miba, und voestalpine-Finanzvorstand Robert Ottel an. OÖN-Chefredakteur-Stellvertreter Dietmar Mascher moderierte die Veranstaltung.

Cocca zeichnete ein durchaus positives Bild von Österreichs Wirtschaft: Die global anziehende Konjunktur reiße unser Land mit, bei den Anlegern sei derzeit keinerlei Nervosität zu spüren. Er appellierte an die künftige Regierung: "Jetzt ist die beste Phase, um Schulden abzubauen." Ins gleiche Horn stieß IV-Präsident Greiner, der den Weg von Schwarz-Blau in Oberösterreich lobte. Dem Bund jedoch fehle der Mut, den Haushalt wieder in Ordnung zu bringen, kritisierte Greiner.

Noch deutlicher formulierte es Miba-Finanzchef Hofer: "Wir müssen tief in die Strukturen gehen und sie ändern, um Schulden abzubauen." Dass das manchen nicht behage, sei klar, räumte Hofer ein: "Es wird auch Verlierer geben."

Abkehr von Nullzinspolitik

In der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten alle vier Experten eine Abkehr von den derzeitigen Nullzinsen. Wie rasch diese erfolge, hänge davon ab, wer EZB-Chef Mario Draghi beerbe. Dessen Amtszeit endet im Oktober 2019. Den Effekt, dass eine Erhöhung der Zinsen die öffentlichen Haushalte auf dem falschen Fuß erwische, sieht Cocca nicht. Es gehe nicht um ein Zinsproblem, sondern um die Mentalität, Schulden abzubauen. Hier sei etwa die Schweiz Österreich um einiges voraus.

Zur Digitalisierung sagte voestalpine-Finanzchef Ottel: "In der Autoindustrie ist Österreich gut aufgestellt." Bei der Datenverarbeitung seien hingegen Länder wie die USA federführend. Hofer betonte, die Digitalisierung sei kein Zukunftsthema, sondern gehöre schon längst zum Alltag. (rom)

