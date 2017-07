JKU: Abgang langjähriger Professoren macht Zeitfenster für Neustruktur auf

Aus Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik wird Linzer Business School.

Durch ihre Lehrveranstaltungen gingen in den vergangenen 30 Jahren Tausende Studierende der Kepler Uni. Etliche der Professoren der sogenannten zweiten Generation gehen demnächst in Pension – auf Unideutsch: sie emeritieren. Anfang Oktober etwa der Volkswirt Friedrich Schneider und der Wirtschaftsinformatiker Gustav Pomberger.

2018 folgt der Vorstand des Marketinginstituts Gerhard Wührer. Auch Franz Strehl, der Leiter des Instituts für strategisches Management, wird 2018 70 Jahre alt und geht. Dieses Pensionsalter ist im wissenschaftlichen Bereich vorgesehen. 2020 ist auch das Institut für Unternehmensgründung, das von Norbert Kailer geleitet wird, nachzubesetzen.

Damit öffnet sich ein Fenster, die Wirtschaftsausbildung an der Kepler Uni auf neue Beine zu stellen. "Einfach die Lehrstühle nachzubesetzen, das wäre zu phantasielos", sagt Rektor Meinhard Lukas. Er bestätigt, diese Fülle an Pensionierungen bilde den Ausgangspunkt für die "Weiterentwicklung" der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Von außen wird attestiert, dass vor allem die Betriebswirtschaft in ihren weichen Spezialisierungen über die Jahre an Strahlkraft eingebüßt hat. Experten unterscheiden zwischen der zahlenbasierten, harten Betriebswirtschaftslehre rund um Bilanzierung und Finanzierung und der weichen, rund um Themen wie Marketing und Unternehmensführung.

Die Zielrichtung ist, internationaler zu werden. "Wir waren und sind gut regional verankert und wollen uns internationaler ausrichten", sagt Lukas. Das bedeute "selbstverständlich" mehr englischsprachige Lehrveranstaltungen und Studien, sagt Lukas. Die im Vergleich zu anderen Hochschulen geringe Zahl an englischen Lehrveranstaltungen wurde unter der Hand von exportorientierten Unternehmen im Land kritisiert. Lukas sagt, es sei bekannt, dass heimische Firmen wie Ebner, KTM oder Lenzing eine hohe Mobilität gerade auch der Absolventen der Sowi-Fakultät erwarten würden. "Diese wird stärker simuliert werden."

Konkurrent ist Wirtschaftsuni

Lukas strebt eine klare Positionierung vor allem gegenüber der Wirtschaftsuni in Wien an. Intensiviert werden sollen die interdisziplinäre Forschung und Lehre über Institutsgrenzen hinweg. Darum werden junge, teamorientierte Wissenschafter gesucht. Ihnen wird nur bei entsprechend erfolgreicher Forschung ein vollwertiger Lehrstuhl in Aussicht gestellt. Dieser Plan klingt für einige Altprofessoren als Entwertung ihres Fachs und stößt nicht auf ungeteilte Zustimmung. Lukas betont, die Neustruktur sei eng mit den Betriebswirten abgestimmt. So haben der Professor für Bankwesen, Teodoro Cocca, und die vor wenigen Wochen plötzlich verstorbene Professorin für internationales Management, Iris Fischlmayr, den Aufbau der Business School geleitet. Der indischstämmige Elango Elangovan von der Business School der Universität in Victoria begleitet das Projekt.

Ziel sei die internationale Akkreditierung. Das werde allerdings drei bis fünf Jahre dauern, sagt Lukas. Nicht Teil der Business School wird das Institut für Volkswirtschaftslehre, was deren Professoren durchaus angestrebt hätten. Diese stark forschungsorientierte Truppe passe nicht in das Konzept, heißt es.

