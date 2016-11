Ist das österreichische Sozialsystem zu großzügig?

LINZ. Schwächen im Bildungssystem und Anspruchsdenken der Bürger bedrohen die Finanzierbarkeit.

Axel Greiner (v.li.), Georg Kirchmayr, Franz Schellhorn, Paul Eiselsberg Bild: Krügl

Österreich hat ein umfassendes, teures, aber auch eines der besten Sozialsysteme im Vergleich zu anderen hochentwickelten Industrieländern. Ob und wie es finanzierbar bleiben könnte, darüber wurde gestern, Montag, in der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV) diskutiert.

Dass der Sozialstaat grundsätzlich eine gute Einrichtung ist, darüber waren sich Gastgeber und IV-Präsident Axel Greiner, Franz Schellhorn, Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts Agenda Austria, der Chef des Welser Anlagenbauers TGW, Georg Kirchmayr, und Meinungsforscher Paul Eiselsberg einig. Dass in den vergangenen Jahren einiges schiefgelaufen sei, da besteht aus Sicht der vier Diskutanten auch kein Zweifel.

Das sei aber nicht ausschließlich auf die Schwächen des Systems zurückzuführen, sondern auch auf gesellschaftliche Veränderungen. "Wenn das System funktioniert, dann wird jeder schnell Nettozahler", sagte Schellhorn.

Wenn aber die Bürger "ein gestörtes Verhältnis" zur Leistung hätten, das Bildungssystem junge Menschen produziere, denen es an grundsätzlichen Fertigkeiten fehle und dann auch noch Anspruchsdenken an den Staat Platz greife, dann gehe das an die Substanz des Sozialsystems.

"Leistung ist per se nicht mehr attraktiv", sagte Kirchmayr. Was für viele Manager derzeit eine Herausforderung sei und oft nicht gelinge, sei Leidenschaft dafür zu wecken, Teil eines erfolgreichen Teams zu sein. Umgekehrt würden aber jene, die motiviert sind, vom System gebremst, sagte Kirchmayr in Anspielung auf die strengen Arbeitszeitregeln in Österreich.

Der Schlüssel dafür, das Sozialsystem finanzierbar zu halten, liege vor allem beim Bildungssystem, sagte IV-Präsident Greiner. Dies und die Lösung der Probleme der Pensionsversicherungen sind aus Sicht Schellhorns jene Hebel, wo angesetzt werden müsste.

Auch Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer, die im Publikum saß, sieht Bildung als zentral an. Sie verwies beim Pensionssystem aber darauf, dass durch die jüngsten Reformen die Zahl der älteren Arbeitslosen massiv gestiegen sei. Dagegen müssten auch "Rezepte geliefert werden". (hn)

