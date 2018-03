Internorm druckt seine Ersatzteile aus

LINZ. Umsatz des Fenstererzeugers stieg im Vorjahr um drei Prozent auf 331 Millionen Euro.

Christian Klinger Bild: Internorm

Eine Digitalisierungswelle werde auch über die Fensterbranche hinwegrollen und eine Bereinigung der Branche bringen. Derzeit gebe es noch 60.000 Fensterhersteller in Europa. Bei Internorm sehe man diese Entwicklung "mit Freude", man sei dafür gut gerüstet, sagte Christian Klinger, Miteigentümer und Unternehmenssprecher der Internorm International GmbH, am Dienstagabend bei einem Pressegespräch in Linz.

Als Beispiele für die Digitalisierung nannte er Virtual Reality im Verkauf und 3D-Druck. Derzeit gebe es bei Internorm mehr als 30.000 Teile in der Produktion und beinahe ebenso viele für die Wartung bereits verkaufter Fenster. "Wir garantieren dafür, dass es 30 Jahre lang Ersatzteile für unsere Fenster gibt", sagte Klinger. Diese müssten beim Einsatz von 3D-Druck nur als Datensatz vorgehalten werden.

Ganze Fensterrahmen drucke man noch nicht, so Klinger. Er sei aber überzeugt, dass auch das in Zukunft möglich sein werde. Auch der Druck von Metallteilen sei derzeit noch problematisch, deshalb verwende man harten Kunststoff für die Ersatzteile.

Der Umsatz des Unternehmens stieg 2017 um drei Prozent auf 331 Millionen Euro. In Österreich, Deutschland, Frankreich sowie in Osteuropa lagen die Zuwachsraten beim Auftragseingang jeweils bei drei bis vier Prozent. In der Schweiz gab es ein Minus von zwei Prozent.

Besonders gut (plus zehn Prozent) lief es in Italien, was allerdings auf eine Ende 2017 ausgelaufene Sonderförderung zurückzuführen sei. "Heuer wird es nicht so leicht, wieder zehn Prozent draufzulegen", so Geschäftsführer Johann Pichler, aber er erwarte dennoch wieder ein Plus in dem südlichen Nachbarland.

Für Investitionen sind für 2018 rund 24 Millionen Euro eingeplant, das meiste fließt in den Ausbau der bestehenden Werke in Traun, Sarleinsbach und Lannach. Drei Millionen Euro sind auch für einen zweiten ESG-Ofen reserviert. ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) ist ein Material, das bei 700 Grad thermisch behandelt wird und dann biegsam ist anstatt zu brechen. Die Nachfrage steige, bereits jedes vierte Fenster sei mit ESG ausgestattet, so die Firmenchefs.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen 1850 Mitarbeiter. Gegenüber dem Jahr davor ist damit die Belegschaft um 50 Personen gewachsen. Die Exportquote liegt bei rund 55 Prozent.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema