In zwei Minuten zum großen Geld

LINZ. Firma aus Kremsmünster bei Startup-Show – Leondinger schon erfolgreich.

Petra Haudum hofft, dass ihre Idee Anklang bei den Investoren findet. Bild: (Nuapua)

Nur 120 Sekunden: So wenig Zeit bleibt Unternehmern, um sich und ihre Geschäftsidee vor der Kamera zu präsentieren. Die vierte Staffel von "2 Minuten, 2 Millionen" beginnt heute, Dienstag, um 20.15 Uhr im Privatsender Puls 4. Ziel der Sendung ist, einen der sechs Investoren – darunter Michael Altrichter – zu überzeugen, damit dieser in das Startup investiert.

Einer, der das bereits ge- schafft hat, ist Julian Juen. Der Leondin- ger hat 2015 mit einem Getränk gepunktet. "Kaahée" ist eine rötliche Limo, die wie ein Himbeer-Kracherl schmeckt. Von den Investoren erhielt Juen damals eine Viertelmillion Euro. "Seither hat sich viel getan", sagt der 39-Jährige im OÖN-Gespräch. Er verkaufte seinen "Anti-Hangover-Drink" binnen zwei Jahren mehr als eine Million Mal. Der Umsatz bewegt sich laut Juen ebenfalls in diesem Bereich.

Mittlerweile ist Kaahée nicht nur in Flaschen, sondern auch in Dosen bei Spar, Billa und Merkur erhältlich. Angesichts des Erfolgs in Österreich schielt Juen auch vermehrt auf den deutschen Markt: "Dort haben wir noch mehr Chancen."

In die Fußstapfen des Leondingers will Petra Haudum aus Alkoven treten. Sie ist Geschäftsführerin der Firma "Nuapua", die 2012 gegründet wurde und ihren Sitz in Kremsmünster hat. Nuapua ist ein Trinksystem, das Wasser mit Geschmack versieht. "Und das ohne Zucker oder sonstige Zusatzstoffe", sagt Haudum.

Die Jury überzeugen

Die Idee zum Trinksystem sei bereits vor sieben Jahren entstanden, sagt die Geschäftsführerin. Das Produkt selbst ist allerdings erst seit einem Jahr auf dem Markt. Haudum: "Es ist für uns gut angelaufen. Wir haben 10.000 Kunden in Österreich und Deutschland und wollen noch bekannter werden." Ob sie mit Nuapua heute auch das Investorenteam überzeugen kann?

