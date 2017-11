Imperial will alle 6300 Cordial-Mitglieder loswerden

LINZ. Sanierung der Hotelgruppe soll vor allem über das Aus für die Timesharing-Modelle erfolgen.

Mehr zahlende Gäste gewünscht Bild: (Cord.)

Die 6300 Clubmitglieder der Cordial Hotels sind die längste Zeit mit ihren Punkten günstig auf Urlaub gefahren. Denn die im Insolvenzantrag skizzierte Sanierung sieht vor, "alle Timesharing-Verträge" zu beendigen. Gleichzeitig stellt der Linzer Anwalt und Sanierungsverwalter Peter Shamiyeh klar: "Clubmitglieder können in der Insolvenz keine Punkte oder Kontingente mehr einlösen."

Das Geschäftsmodell der zur Imperial-Gruppe gehörenden Hotelgruppe sah vor, sich mit geldwerten Punkten in einen Club einzukaufen und für diese Punkte in Cordial-Hotels oder Hotels, mit denen kooperiert wurde, 30 Jahre auf Urlaub fahren zu können. Das Problem war, dass Cordial seit Jahren damit Verluste machte. Deshalb habe man versucht, verstärkt einen normalen Hotelbetrieb mit voll zahlenden Gästen aufzuziehen, schreibt das von Faramarz Ettehadieh gegründete Unternehmen im Sanierungsantrag. Das sei auch aufgegangen, allerdings hätten die Timesharing-Gäste vor allem in den Hauptsaison-Wochen einen normalen Hotelbetrieb verhindert, heißt es dort weiter.

Daher sollten diese Verträge beendet werden. Sanierungsverwalter Shamiyeh dazu: "Wir werden das prüfen, aber wahrscheinlich wird das so kommen."

Vier Hotels betreibt die auch in Insolvenz befindliche Cordial HotelbetriebsgmbH: je eines in Reith in Tirol, Achenkirch und Going. Dazu kommt ein gepachtetes Hotel in Wien. Dieses bringt allerdings Verluste und soll bereits zum Jahreswechsel an einen bereits vorhandenen Interessenten weitergereicht werden. Dazu gibt es eine 100-Prozent-Beteiligung an einer Hotelgesellschaft in der Toskana. Diese sei nicht werthaltig, heißt es. Die Beteiligung in Italien samt der Anlage soll verwertet werden, schlägt die Schuldnerin weiter vor. Anwalt Shamiyeh sagt im Zusammenhang mit dem laufenden Geschäft, dass die für die Wintersaison bereits erfolgten Reservierungen von Clubmitgliedern gültig seien. Allerdings seien die Aufenthalte zu bezahlen.

Der Cordial Ferienclub nennt laut Insolvenzantrag ein frei verwertbares Vermögen von 8,6 Millionen Euro und Verbindlichkeiten von 36,8 Millionen Euro. Im Unternehmensverbund mit Imperial liegen die Schulden bei mehr als 100 Millionen Euro. In der Imperial sind über Verlustbeteiligungen mehr als 15.000 Investoren beteiligt.

