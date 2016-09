Immobilienmakler warnen davor, ihre Provisionen noch weiter zu drücken

LINZ. Bundesimmobilientag in Linz: Zuwanderung und teure Grundstücke als große Themen.

Bauen, Verwalten, Makeln: Viel Arbeit für die Immobilientreuhänder Bild: Colourbox

Die 7500 Immobilientreuhänder Österreichs blicken heute nach Linz: Beim Bundestag diskutieren Makler, Verwalter und Bauträger über die Chancen und Herausforderungen in ihrer Branche. Auch wenn der Druck deutlich zunehme, sei der Immobilientreuhänder ein Beruf mit Zukunft, sagt Mario Zoidl, Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Oberösterreich und Chef von VKB-Immobilien. Im Folgenden die derzeit spannendsten Entwicklungen in den drei Berufsgruppen:

Makler: 588 Immobilienmakler gibt es in Oberösterreich. Das Thema, das ihnen am meisten unter den Nägeln brennt, sind die Provisionen, von denen sie leben. "Wir kämpfen um unsere Provisionen", sagt Zoidl. Bis zu zwei Brutto-Monatsmieten dürfen Makler bei einer Vermietung verlangen. Bis vor sechs Jahren waren es noch drei. "Wir befürchten, dass es in der Politik Absichten gibt, sie noch weiter zu drücken", sagt Karin Bergmann, Geschäftsführerin von Hofmann + Partner in Linz. Das dürfe nicht passieren, weil es sonst vor allem für kleine Büros existenzielle Probleme geben könne. "Die Arbeit der Makler ist viel umfassender als viele glauben", sagt Bergmann. Zoidl betont, aufgrund gesetzlicher Änderungen, etwa bei Konsumentenrecht und Energieausweis, sei der Aufwand deutlich gestiegen. Es brauche mehr Besichtigungen als früher. Trotzdem müssen laut Bergmann viele Makler um ihre Provisionen verhandeln. Bei einem Verkauf können Makler laut Gesetz bis zu drei Prozent des Kaufpreises verlangen. Auch die Zuwanderung ist eine Herausforderung. Viele Asylberechtigte suchen Wohnungen. Es sei hier schwierig zu vermitteln, auch weil es Ressentiments bei manchen Hausbesitzern gebe, sagt Zoidl.

Hausverwalter: 174 Unternehmen in Oberösterreich verwalten Immobilien. Der Wettbewerb ist zuletzt rauer geworden. "Weil die Liegenschaftseigentümer sensibler in Sachen Transparenz, Service, Beratung und regionale Nähe geworden sind", sagt Andrea Zitta, Geschäftsführerin von Boss Immobilien in Traun und Fachgruppen-Obmann-Stellvertreterin. Sie fordert von der Politik eine "Verbesserung der Gesetzeslage, was die Erhaltungspflicht und das Steuerrecht betrifft". Laut Önorm müssen Verwalter Einrichtungen im Haus auf ihre Sicherheit prüfen. Gibt es einen Mangel, muss er sofort behoben werden. Das geht aber nicht, wenn die Wohnungseigentümer das wegen der Kosten ablehnen. "Passiert dann etwas, haftet der Verwalter strafrechtlich", kritisiert Zitta.

Bauträger: In Oberösterreich gehören 542 gewerbliche Bauträger zur Fachgruppe. Die teils exorbitant hohen Grundstückspreise sind laut Zoidl das große Thema. "Liegenschaften in guter Lage mit Infrastruktur, Service und Dienstleistungen sind knapp", sagt Christian Prechtl, Geschäftsführer von Procon in Dietach bei Steyr. Er appelliert an die öffentliche Hand, Beschränkungen für Bauland-Widmungen in den Gemeinden zu lockern, um mehr Angebot zu schaffen. Als Folge der hohen Grundpreise, die die Bauprojekte verteuern, suchen Personen aus dem Raum Linz verstärkt Objekte in ländlicheren Kommunen des Zentralraums. Auch dass die Kundengruppen für Wohnanlagen immer heterogener werden – von der Jungfamilie über Ältere bis zu vielen Singles – sei eine Entwicklung der jüngeren Zeit, sagt Prechtl.

Bundesimmobilientag

Zum 43. Mal findet der Bundesimmobilientag statt – zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder in Linz. Die oberösterreichische Fachgruppe hat die Veranstaltung organisiert. 400 Teilnehmer sind angemeldet.

Das Fachprogramm im Palais Kaufmännischer Verein am heutigen Donnerstag dauert von 9.30 bis 17 Uhr. Vizekanzler Reinhold Mitterlehner und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, der auch Wohnbau- und Baureferent ist, halten Reden. Gestern wurden schon das Ars Electronica Center und der Power Tower besucht, morgen folgt noch der Höhenrausch.

