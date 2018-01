Im Wettstreit um Kunden lernen die Innenstädte die Autofahrer wieder lieben

LINZ/RIED/STEYR/VÖCKLABRUCK. Den Einkaufszentren auf der grünen Wiese und den Online-Konzernen wird Paroli geboten.

Auf der einen Seite Verkehrsberuhigung, auf der anderen Lockangebote für Autofahrer: In Rieds Innenstadt gilt mit Neujahr Gratisparken ab 16 Uhr. Bild: OÖN/Streif

"Autos raus aus den Innenstädten!" Das war jahrelang Motto von Stadtpolitikern. Bauliche Hindernisse wurden errichtet, das Parken erschwert und verteuert. Doch plötzlich wollen die Zentren wieder um Autofahrer werben, um Handel und Dienstleister nicht aus den Städten zu vertreiben.

So gilt in Ried im Innkreis seit 2. Jänner Gratisparken ab 16 Uhr (am Samstag Gebührenpflicht von 8.30 bis 12 Uhr). Die Stadtpolitik will damit dazu beitragen, die Abwärtsspirale zu stoppen: Geschäfte sperren zu, Immobilien stehen leer, weitere Kaufleute suchen das Weite. "Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, wie schon ein Test im Vorjahr gezeigt hat", sagt Rudolf Dobler-Strehle, der Obmann der Kaufmannschaft.

Handy als Schlüssel

Auch der Linzer Cityring, ein Zusammenschluss von rund 400 Unternehmern, will seinen Kunden das Parken erleichtern, verlängert für 2018 aber vorerst nur das Provisorium mit den alten Parkmünzen. Eine neue Lösung mit Handy-Gutschriften sei wegen der Vielzahl an Anbietern noch nicht gelungen, sagt Cityring-Obmann Werner Prödl. Die Gutschriften, die die Mitglieder beim Einkauf gewähren, sollten via Mobiltelefon beim Parken in Kurzparkzonen und in Parkhäusern genutzt werden können. Der Cityring will aber nicht nur um Autofahrer buhlen. Die Handy-Gutschrift soll auch bei Taxis und im öffentlichen Verkehrsmittel auf Knopfdruck eingelöst werden können. "Wegen der vielen Betroffenen und der unterschiedlichen Systeme sind die Verhandlungen sehr schwierig. Ich will das aber 2018 schaffen", sagt Prödl.

Vöcklabruck öffnet Stadtplatz

In Vöcklabruck wiederum soll ein Umbau des Stadtplatzes das Einkaufen attraktiver machen. Heuer folgt die letzte Etappe, inklusive einer Umstellung von Fußgängerzone auf gemischten Verkehr. Ein Test nach der ersten Bauetappe 2016 habe sich bewährt, sagen Geschäftsleute. Die Politik will aber ein Probejahr, ehe die Begegnungszone fix umgesetzt würde. Die Innenstadt leidet seit Eröffnung großer Handelsflächen an der Bundesstraße 1 massiv.

Im Umbau ist auch das Verkehrssystem im Zentrum von Steyr. Private Investoren haben um zehn Millionen Euro eine Tiefgarage mit 260 Plätzen errichtet, von der aus die Innenstadt gut zu Fuß erreichbar ist. Die Gebühr beträgt nur einen Euro pro Stunde, so viel wie ein Platz in der Kurzparkzone. Am Stadtplatz wird das Parkangebot eingeschränkt; dagegen gibt es Proteste.

Aufzug für Steyrer

Die Innenstadt soll künftig aber auch von den Wohngebieten im Bereich Tabor leichter erreichbar sein. Dazu wird die Stadt um rund drei Millionen Euro einen Aufzug errichten lassen, der ab 2019 Fußgänger bequem hinunter an den Steyrfluss bringen soll und damit ganz in die Nähe des schönen Stadtplatzes.

Haben die Innenstädte die Talsohle durchschritten?

„Wir spüren einen Aufwärtstrend“, sagt Rudolf Dobler-Strehle, Obmann der Rieder Kaufmannschaft. Jahrelang hat die Einkaufsstadt unter den Shoppingcentern an der Peripherie gelitten. Traditionsreiche Kaufleute sperrten zu, Geschäftshäuser stehen leer. Die Talsohle scheint durchschritten. „Ried ist dabei, sich neu zu orientieren. Wir brauchen Spezialisierungen, etwa ein Handwerkshaus. Einen Schuster haben wir schon“, sagt Dobler-Strehle. Die Anbindung ans zentrumsnahe Einkaufszentrum Weberzeile sei noch zu verbessern. Er wolle den Menschen auch sagen: Shoppen im Internet kostet viele Arbeitsplätze.

