Im Welser Interspar wurde groß gefeiert

Die 300 Parkplätze vor dem umgebauten Interspar in Wels-Nord waren rasch vergeben: Denn insgesamt 500 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft feierten am Dienstagabend bei der Eröffnung des neuen Interspar-Hypermarkts und des angeschlossenen Fachmarktzentrums mit.

Gerhard Drexel (l.), Georg Deutschbauer, Markus Waidmann, Markus Kaser Bild: Interspar

Spar-Österreich-Chef Gerhard Drexel und Interspar-Geschäftsführer Markus Kaser lobten die Mitarbeiter in Wels. Denn auch während der 16 Monate Bauzeit konnten die Kunden immer einkaufen, es gab keinen Sperrtag. Geschäftsleiter Georg Deutschbauer, ein glühender LASK-Fan, bekam als Anerkennung eine Saisonkarte für alle Heimspiele überreicht. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Bürgermeister Andreas Rabl betonten im Gespräch mit Moderatorin Lisa Gadenstätter die Bedeutung solcher Großinvestitionen und von Spar als Arbeitgeber. Gesegnet wurde der Markt von Pater Johannes Pausch vom Europakloster Gut Aich.

Interspar-Regionalchef Markus Waidmann konnte viel Prominenz begrüßen, etwa Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer und Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger. Viele Lieferanten und Projektpartner, aber auch Spar-Mitarbeiter aus ganz Österreich waren dabei. Insgesamt arbeiten an dem Standort in Wels nun 190 Mitarbeiter bei Interspar, dm, Fussl, Frisuren Steininger, NKD, Pagro, Roma Friseurbedarf, Schuhhaus Lang und in der neuen Oberbank-Filiale.

