Im September startet das Rennen um den neuen Flughafen-Chef

LINZ. Gerhard Kunesch geht nach 20 Jahren in Pension – Passagierzahl sinkt heuer auf 400.000.

Seit Jänner 1998 führt der Niederösterreicher Gerhard Kunesch den Linzer Flughafen. Im April 2018 geht er in den Ruhestand. Bild: Weihbold

Im September werden die Eigentümer – Land Oberösterreich und Stadt Linz – die Nachfolge von Flughafendirektor Gerhard Kunesch öffentlich ausschreiben. Der 62-Jährige geht im April 2018 nach zwanzig Jahren an der Spitze des Linzer Flughafens in Pension. Kunesch ist überzeugt, dass kommendes Jahr die Talsohle bei den Passagierzahlen durchschritten sein wird. "Ich möchte meinem Nachfolger einen Flughafen übergeben, mit dem es bergauf geht."

Denn in den Vorjahren kannten Passagierzahlen des Regionalflughafens nur eine Richtung – nach unten. Wurden im Jahr 2012 noch 623.000 Passagiere abgefertigt, so waren es im Vorjahr 430.000. Für heuer rechnet Kunesch mit 400.000 Passagieren. "Wir werden trotzdem immer noch Gewinne machen", betont Kunesch. Dieses Niveau dürfe aber kein Dauerzustand werden.

Die Ursachen für den Einbruch sind weitgehend bekannt und vom Management nur bedingt beeinflussbar. Am meisten schmerzen den Linzer Flughafen die politischen Unruhen und die Terroranschläge in der Türkei. Das Urlaubsland war in den Vorjahren eine der Hauptdestinationen im Sommerflugplan ab Linz. Heuer gibt es keinen einzigen Flug. "In guten Zeiten hatten wir 90.000 Türkei-Passagiere", sagt Kunesch.

Weitere 25.000 Reisende seien durch den weitgehenden Rückzug von Fly Niki – einer Tochter der maroden Air Berlin – dem österreichischen Markt abhanden gekommen. Diese Ausfälle konnten nur bedingt durch andere Angebote ersetzt werden. Eingesprungen sind die tschechische Charterfluggesellschaft Travel Service (für Teneriffa). Nach Kreta fliegt die litauische Airline Small Planet. Eine Mallorca-Verbindung hat die Lufthansa-Tochter Eurowings übernommen, ansonsten gäbe es heuer gar keinen Direktflug ab Linz auf die spanische Ferieninsel.

Zu einer starken Konkurrenz für den Linzer Flughafen ist auch die direkte Anbindung des Linzer Bahnhofs an den Wiener Flughafen geworden. Weitere 40.000 Passagiere habe dies den Linzer Flughafen gekostet, sagt Kunesch.

Die Weichen für 2018

Der scheidende Flughafen-Chef muss in den kommenden Wochen die Weichen für den Sommerflugplan 2018 stellen. Er sei in laufendem Kontakt mit Fluglinien und Reiseveranstaltern. Bis Oktober laufe die heiße Phase, dann beginnen die Veranstalter, ihre Kataloge zu drucken.

Auf seiner Wunschliste stehen mehr Flüge nach Griechenland, nach Spanien und an die Ostsee. Auch in der Türkei hofft Kunesch auf eine touristische Wiederbelebung. "Es würde mich freuen, wenn ich die Basis für ein gutes nächstes Jahr legen kann." Denn auch er habe das Glück vieler guter Jahre bis 2008 gehabt.

