IV-Präsident Kapsch: "EU muss Ergebnisse liefern"

LINZ. In nicht gerade rosigen Farben malte gestern, Dienstag, der Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Österreich, Georg Kapsch, die Zukunft der Europäischen Union.

Franz Gasselsberger (l.), Georg Kapsch, Axel Greiner Bild: Krügl

Sie sei zwar in Form von bürokratischen Vorschriften allgegenwärtig, versage aber in den wichtigen Fragen, sagte Kapsch beim "Business Lunch" der Oberbank in Linz.

Als wichtige Fragen bezeichnete Kapsch die Arbeitslosigkeit und die Flüchtlingskrise, die von der EU "dilettantisch" behandelt worden seien. Es sei daher kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen von der Union abwenden würden.

Was die Wirtschaft angehe, so hätten viele EU-Staaten strukturelle Probleme. Zu diesen Staaten zähle auch Österreich. Und aus seiner Sicht seien ebenfalls viele Länder überschuldet, und auch zu diesen Ländern zähle Österreich. "Die EU hat aber sehr wohl eine Zukunft", sagte Kapsch. Sie müsse jetzt aber Ergebnisse liefern, etwa beim Umgang mit Großbritannien. Man dürfe den Briten nicht so viele Zugeständnisse machen wie der Schweiz, sonst würden sich auch andere Nettozahler dem Beispiel der Briten anschließen.

Zur Diskussion über die geplanten Freihandelsabkommen CETA und TTIP sagte Kapsch, dass diese Abkommen gerade nicht den Konzernen Vorteile verschafften. Die kämen gut auch ohne diese Abkommen zurecht. Sie seien vor allem eine Chance für Klein- und Mittelbetriebe.

Die EU laufe Gefahr, ohne diese Abkommen zwischen den Wirtschaftsblöcken Nordamerika und Asien zerrieben zu werden. (hn)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 43 - 10?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema