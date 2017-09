Hummer krempelt Kommunikation um

Ein Reformpaket für Sparten und Fachgruppen soll noch folgen

Christian Bayreder Bild: cityfoto

In das Reformprojekt der neuen oberösterreichischen Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer kommt Bewegung. Vorige Woche wurden die Mitarbeiter über einige Veränderungen im Haus informiert.

So legen Hummer und ihr Team rund um den stv. Kammerdirektor Hermann Pühringer die Abteilungen Marketing, Medien und Online zusammen. Die neue Abteilung heißt "Kommunikation" und wird vom bisherigen Marketingchef Christian Bayreder geleitet.

Die Kammerzeitschrift "OÖWirtschaft", die viele noch immer als KammerNachrichten betiteln, wird künftig nicht mehr wöchentlich, sondern vierzehntäglich erscheinen. Das soll Geld sparen helfen. Außerdem soll durch die Zusammenlegung der Außenauftritt vereinheitlicht werden. Hier habe es zu viele Doppel- und Mehrgleisigkeiten gegeben, argumentiert Hummer.

Keine größeren Veränderungen gibt es vorerst in den Sparten. In der Sparte Industrie, die immer wieder darauf hinweist, einen sehr großen Beitrag zum Kammerbudget zu leisten, wird der langjährige Geschäftsführer Heinz Moosbauer in Altersteilzeit und dann mit 62 Jahren in Pension gehen. Sein Nachfolger steht mit Josef Schachner-Nedherer bereits fest.

Dass bei den Sparten damit alles so bleibt, wie es ist, heißt das freilich nicht. Denn Hummers Reformgruppe, der auch noch Gerald Silberhumer und Irmgard Müller angehören, will erst später ein eigenes Konzept für eine Neustrukturierung vorlegen.

Eine Stabsstelle wird der Bereich Personal. Personalchef Gottfried Wandl wird nächstes Jahr in Pension gehen. Wer ihm nachfolgen wird, sei noch nicht ganz fix, heißt es.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema