Hoffnungsschimmer für Reifen Bruckmüller

Nach Insolvenzantrag ist außergerichtliche Einigung möglich.

Othmar Bruckmüller: Insolvenzgefahr dürfte gebannt sein. Bild: Reiter

Für den in Schwierigkeiten geratenen oberösterreichischen Reifenhändler Bruckmüller zeichnet sich ein Fortbestand ohne Insolvenz ab. Nach zähen Verhandlungen mit den Gläubigerbanken dürfte es eine außergerichtliche Einigung geben, heißt es.

Dem Vernehmen nach hat eine der finanzierenden Banken einen Insolvenzantrag eingebracht, der nun zur Prüfung bei Gericht liegt. In der Zwischenzeit hätten aber Verhandlungen stattgefunden, die zu einem Ergebnis geführt haben und eine Lösung ohne Insolvenz ermöglichen, wurde den OÖNachrichten von zwei Quellen bestätigt.

Schon vor diesen Gesprächen war der Einstieg eines Investors ein Thema gewesen. Jetzt könnte folgende Lösung umgesetzt werden: Ein Investor kauft die Immobilien der Bruckmüller-Firmen und vermietet sie wieder an die Firmen. Damit können die Bruckmüller-Firmen ihre stillen Reserven heben und verfügen über Liquidität. Diese kann wiederum dafür verwendet werden, die Bankschulden zu bedienen.

Banken angeblich zufrieden

In den vergangenen Wochen war immer wieder davon die Rede gewesen, dass Polytec-Gründer Friedrich Huemer der Immobilien-Investor sein könnte. Huemer wollte gestern, Montag, zu diesem Thema nichts sagen. Der Industrielle hat sich in den vergangenen Jahren auch als Immobilieninvestor einen Namen gemacht und etliche Hotels gekauft, darunter das Falkensteiner in Bad Leonfelden, das Aviva in Afiesl und das Courtyard Marriott in Linz.

Daneben könnte ein Investor auch bei den Bruckmüller-Firmen einsteigen, was das Unternehmen längerfristig absichern sollte. Die Banken könnten dieser Konstruktion einiges abgewinnen. Schon vorigen Freitag habe es eine Einigung gegeben. Diese wird bisher allerdings offiziell nicht bestätigt.

Für die Bruckmüller-Firmen wäre eine rasche Veröffentlichung einer außergerichtlichen Einigung hilfreich, weil einige Kunden schon verunsichert waren und fürchteten, dass ihre eingelagerten Winterreifen in der Insolvenzmasse landen.

