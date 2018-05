Hödlmayr trotzte im Vorjahr schwierigem Marktumfeld

SCHWERTBERG / LINZ. Logistiker steigerte Umsatz leicht, klagt aber über Fahrermangel.

Mehr als 1000 Lkw-Fahrer sind beim Mühlviertler Betrieb beschäftigt. Bild: (Hödlmayr)

"Das vergangene Jahr war sehr herausfordernd. Wir mussten in allen Bereichen die Ärmel hochkrempeln, um das Ergebnis des 2016er-Jahres halten zu können", sagte Johannes Hödlmayr, Chef des gleichnamigen Fahrzeuglogistikspezialisten, gestern, Mittwoch, bei der Präsentation der Jahresbilanz in Linz. Zwar stieg der Umsatz des Mühlviertler Familienunternehmens 2017 um knapp zwei Prozent auf 275 Millionen Euro, allerdings hatte Hödlmayr mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Probleme bereitete der Wegfall eines Geschäfts in Rumänien. Dort hatte Hödlmayr neun Jahre lang den Transport von Fahrzeugen des Autobauers Dacia auf Schiene durchgeführt. Im April 2017 verdrängte ein Konkurrent den Mühlviertler Betrieb. Dadurch fielen 20 Millionen Euro Umsatz auf einen Schlag weg. Hödlmayr gelang es, große Teile des Umsatzverlustes "mit neuen Logistik-Konzepten wettzumachen und das Loch zu füllen", wie der Konzernchef mitteilte.

Aber nicht nur dieser Verlust schmerzte. Auch die Herausforderungen des Markts beeinflussen das Geschäft des 1800-Mitarbeiter-Unternehmens. Fahrermangel, Preisdruck und der technologische Umbruch setzten die Branche unter Druck, so Hödlmayr. Derzeit würden in Deutschland 45.000 Lkw-Fahrer fehlen. In Österreich seien es etwa 4000. Ein Zehntel der Fahrer gehe zudem jedes Jahr in Pension. Hödlmayr beschäftigt in 16 Ländern mehr als 1000 Fahrer und ist auf der Suche nach 52 weiteren.

Erhielten Betriebe die benötigten Fahrer nicht, könnte das zum "Bremsklotz" für die ganze Wirtschaft werden, befürchtet der Firmenchef. "Jeder Engpass führt letztendlich zu einem höheren Preis der nachgefragten Leistung", betonte Hödlmayr.

Um dem Fahrermangel entgegenzusteuern, fordert der Branchenexperte, die Attraktivität des Berufs zu erhöhen. Dazu gehörten finanzielle Anreize ebenso wie bessere Arbeitsbedingungen und der Abbau von Bürokratie. "Wir haben allein in Österreich 200 regionale Fahrverbote. Kontrollen sind wichtig, aber ein Zuviel an Vorschriften und Strafen demotiviert Fahrer", kritisiert Hödlmayr.

Teilnahme an Forschungsprojekt

In technologischer Hinsicht erwartet der Firmenchef große Umbrüche. Autonomes Fahren erfasse auch die Logistik-Branche. Deshalb beteiligt sich Hödlmayr an einem für fünf Jahre anberaumten Projekt für "Lkw-Platooning" in Oberösterreich. Dabei werden zwei oder mehrere Fahrzeuge über eine "elektronische Deichsel" verbunden, was bis zu 15 Prozent Spritersparnis ermöglichen soll. Die Lenker sollen während der Fahrt Administrations- und Kommunikationsarbeit erledigen. Das Forschungsprojekt soll noch heuer starten.

