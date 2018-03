Höchstgericht bestätigt voest-Betriebsratswahl

WIEN / LINZ. Die Angestellten-Betriebsratswahl am 16. März 2016 in der voestalpine ist korrekt abgelaufen.

FSG-Vorsitzender Andreas Stangl Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das bestätigte jetzt der Oberste Gerichtshof, nachdem das Oberlandesgericht Linz das Ergebnis dieser Wahl im Herbst als "rechtsunwirksam" aufgehoben hatte, die OÖN berichteten.

Die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) hatte die Wahl angefochten, weil die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter "selbst hergestellte" Stimmzettel verteilt habe, so der Vorwurf.

"Wir freuen uns mit den Kollegen in der voestalpine", so der FSG-Landesvorsitzende Andreas Stangl gestern in einer Aussendung. Von der FCG und den Freiheitlichen Arbeitnehmern erwarte er sich jetzt eine Entschuldigung bei Betriebsrat und Wahlvorstand, so Stangl.

