Herr Kienbauer sperrt zu

LINZ. Die Niederlassung der Nationalbank in Linz wurde geschlossen. Heute ist der letzte Arbeitstag des Leiters der Zweigstelle, Josef Kienbauer.

Der markante Schriftzug auf dem Gebäude wird auch nach der Schließung nicht abmontiert: Die Fassade steht unter Denkmalschutz. Bild: Volker Weihbold

Von außen wirkt die Zweigstelle der Oesterreichischen Nationalbank in der Linzer Coulinstraße unverändert: Die OeNB-Fahnen wehen im Wind. Der markante Schriftzug ziert den Haupteingang des massiven Baus. Innen aber sind die Büros verwaist, die Computerkabel gehen ins Leere, Schachteln stapeln sich an der Wand. Mit Ende April hat die Zweigstelle der Nationalbank in Linz – so wie jene in Graz – zugesperrt. Josef Kienbauer, seit 2005 Direktor in Linz, hat heute seinen letzten Arbeitstag.

"Das war jetzt die letzte Kapsel", sagt Kienbauers Sekretärin, Gertraud Reyer, beim Servieren des Kaffees. Seit 40 Jahren ist sie im Haus tätig, noch fünf Jahre länger als ihr Chef. In den vergangenen Wochen haben die beiden "zusammengeräumt", wie Kienbauer sagt. Sie haben gesichtet, was historischen Wert hat und was entsorgt werden kann. 60 Altpapier-Container sind auf diese Weise voll geworden.

Damit ist die stattliche Zweiganstalt, die Anfang der 1950er-Jahre errichtet wurde, ab heute endgültig Geschichte. "Das Gebäude ist deshalb so groß, weil Wien damals noch in der russischen Zone lag und Linz zur Hauptanstalt West wurde." Genutzt hat die Nationalbank das Erdgeschoß für Büros und Kassenraum sowie den Keller als Tresor. Darüber wurden Wohnungen errichtet. "In den Anfangsjahren mussten Mitarbeiter im Haus wohnen, weil die Alarmanlage dorthin geschaltet wurde. Später hat sich das mit Pager und Handy aufgehört", erzählt Kienbauer. Die Wohnungen wurden fremdvermietet. Heute steht ein Großteil leer, nicht zuletzt weil das benachbarte Hochhaus den Räumen das Licht nimmt.

"Es ist ein anderes Gefühl, wenn man aufhört und übergibt, als wenn man als Letzter den Schlüssel umdrehen muss", sagt Kienbauer, der seinen Abschied mit gemischten Gefühlen sieht. Der 59-jährige Vater zweier Kinder hat jede Menge Pläne für die Zukunft: "Meine Frau und ich wollen unser Haus umbauen." Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass er gerne länger gearbeitet hätte.

"Aus heiterem Himmel"

Als 2015 die Schließung der Zweigstellen als Ergebnis einer Roland-Berger-Analyse präsentiert wurde, kam das für Kienbauer aus "heiterem Himmel". "Ich habe anfangs schon gehadert. Die zu erwartenden Sparpotenziale wurden auch eher ambitioniert gerechnet", sagt er heute. Eine Abschiedsfeier in Wien hat Kienbauer abgelehnt: "Ich sehe keinen Anlass zum Feiern."

Mit seinen ehemaligen Mitarbeitern – zu Spitzenzeiten zählte die Zweiganstalt 40 Beschäftigte – wird Kienbauer heute aber schon noch anstoßen. Dabei werden bestimmt Anekdoten erzählt, wie jene, als ein Ehepaar mit einem verkohlten Geldklumpen in die Zweiganstalt gekommen war: Die Frau hatte die Ersparnisse im Ofenrohr der Gartenhütte versteckt, der Mann hatte eingeheizt. Die Experten konnten den Wert des Kohlebündels identifizieren. Das Paar bekam sein Geld zurück.

Ganz verwaisen wird die Zweiganstalt nicht. Die OeNB-Tochter Geldservice Austria (GSA) behält ihren Sitz im Gebäude und wird von hier aus die Bargeldversorgung der Banken in Oberösterreich managen. Daher bleibt auch die Sicherheitstechnik ein zentrales Thema, was eine Vermietung an Dritte erschwert. Auch wenn noch unklar ist, wie es mit dem Gebäude weitergeht, eines ist fix: Der markante Schriftzug beim Haupteingang bleibt. Die Fassade steht unter Denkmalschutz.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema