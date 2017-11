"Hermann Fleischlos" will Fleischessern schmecken

ULRICHSBERG. Nach Testjahr startet 25-Millionen-Investition

Fleischlos-Pläne werden umgesetzt: Thomas und Hermann Neuburger. Bild: Werk

"Der Test ist abgeschlossen. Das Ergebnis ist positiv. Die Serienproduktion startet." Diese Bilanz zieht Thomas Neuburger nach einem Jahr "Hermann Fleischlos". Die fleischfreie Produktserie – Bratwürstl, Wurst, Bratstreifen und Gyros auf der Basis von Pilzen – gibt es bereits in 320 Supermärkten in ganz Österreich, daneben im Bio- und Reformhandel. "Das stimmt uns so optimistisch, dass wir schon nächstes Jahr über die Grenze hinausblicken werden", sagt der Juniorchef. Vom Standardprodukt Neuburger liefert das Mühlviertler Familienunternehmen ein Viertel nach Deutschland.

Vegetarier-Markt schwächelt

Die Investitionspläne von in der ersten Baustufe 25 Millionen Euro würden nun umgesetzt, obwohl der Markt mit vegetarischen und veganen Produkten in Österreich seit Sommer erstmals leicht rückläufig sei. "Wir haben nicht die Vegetarier und Veganer im Fokus, sondern unsere Kunden sind Flexitarier. Die wollen den Fleischkonsum reduzieren", sagt Neuburger. Deshalb würde die wachsende Zahl an Fleischersatzprodukten, die sich ja an Vegetarier richten, nicht als Konkurrenz gesehen: "Wir haben keine Angst, weil unser Produkt viel mehr kann." Da stehe erstens der Verzicht auf Zusatzstoffe und zweitens der Umweltschutz: Ein Kilo Produkt verursache wegen des regionalen Kreislaufes und des Rohstoffes Kräuterseitling nur ein Kilo CO2. Ein Kilo Fleischwaren bringe es auf 14 bis 26 Kilo.

Weil derzeit im Keller des Hauptgebäudes provisorisch produziert wird, musste das Sortiment auf vier von ursprünglich sieben Hermann-Fleischlos-Produkten reduziert werden. Ab Frühjahr wird neben der Neuburger- die neue Fleischlosfertigung gebaut. Mitte 2019 soll sie in Betrieb gehen. Schon in Bau ist die Pilzzuchtanlage. Zu Weihnachten soll sie erstmals Seitlinge liefern. (le)

