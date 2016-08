Herber Schlag für Wacker Neuson in Hörsching

HÖRSCHING/MÜNCHEN. US-Baumaschinen-Konzern Caterpillar kündigt mehrjährigen Großauftrag.

Martin Lehner Bild: Werk

Eigentlich war die 2010 mit dem US-Baumaschinen-Konzern Caterpillar eingegangene Allianz auf 20 Jahre ausgelegt. Wacker Neuson war stolz, exklusiv für die Amerikaner in Hörsching Minibagger bis zu drei Tonnen entwickeln und fertigen zu dürfen. Jetzt hat der US-Konzernriese nach knapp sechs Jahren den Vertrag gekündigt bzw. wurde er offiziell "einvernehmlich beendet". Caterpillar will selbst produzieren.

Für den Wacker-Neuson-Produktionsstandort in Linz-Hörsching bedeutet das einen herben Schlag. Vor sechs Jahren war der Caterpillar-Großauftrag ein wesentlicher Faktor für den Neubau des Standorts gewesen. Er beschleunigte die Investition von 65 Millionen Euro und den Mitarbeiteraufbau erheblich. Was bedeutet nun das Ende der Partnerschaft für Hörsching, der einzigen Fertigungsstätte von Minibaggern im Konzern?

"Keiner verliert den Job"

"Keiner der fast 1000 Mitarbeiter in Hörsching verliert seinen Job ", versicherte Martin Lehner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Gesamtkonzerns, den OÖNachrichten. Freilich "war das ein wichtiger Auftrag für Linz". Bis Mitte 2018 werde man wie gehabt fertigen, ausgewählte Modelle werden bis Ende 2019 geliefert. "Danach werden wir Auswirkungen sehen." Er gehe davon aus, dass die frei werdenden Kapazitäten anders genützt werden können. "Wie gut wir das schaffen, ist schwer zu sagen. In einem bis eineinhalb Jahren kann ich Ihnen dazu mehr sagen."

Weil in Hörsching zwei Produktkategorien produziert werden (Minibagger ab 800 Kilo und Muldenkipper bis zehn Tonnen), die international stark nachgefragt sind, zeigte er sich zuversichtlich. Die Umsätze mit Kleingeräten wuchsen in den vergangenen Jahren zweistellig. Während der Verkauf von schweren Baumaschinen rückläufig ist, weil in vielen Schwellenländern der große Infrastruktur-Ausbau abgeschlossen sei, würden mehr Kleingeräte für Renovier- und Instandhaltearbeiten benötigt.

Caterpillar kämpft seit Jahren mit sinkenden Umsätzen, hat weltweit Werke geschlossen und baut 10.000 Mitarbeiter ab. Die "mittelgroße Stückzahl" (Konzernsprecherin) der Caterpillar-Minibagger macht weniger als sechs Prozent von Wackers Umsatz aus. Das sind rund 80 Millionen Euro. (uru)

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema