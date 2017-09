Heimische Papierfabriken investieren 300 Millionen

LINZ. Papierindustrie: 150-Millionen-Projekt in Nettingsdorf bis 2022 – Werke reagieren aber auch auf Rückgänge in einzelnen Sparten.

2240 Beschäftigte arbeiten in sieben oberösterreichischen Papierfabriken, hier der Trauner Standort von Delfort. Bild: (Delfort)

Nach Jahren mit eher geringen Investitionen greift die heimische Papierindustrie jetzt wieder in die Tasche: Smurfit Kappa hat für seine Tochter in Nettingsdorf bis 2022 ein Investitionsprogramm von 150 Millionen Euro freigegeben, die Papierfabrik in Laakirchen steckt mitten in einem 100-Millionen-Umbau, und der zur Delfort-Gruppe gehörende Spezialpapier-Hersteller Feurstein in Traun hat jüngst 40 Millionen Euro in technische Verbesserungen investiert.

Roland Faihs, Finanz- und Produktionschef von Delfort, sagt, dass in seiner Branche in Oberösterreich Leitbetriebe von internationalem Format beheimatet sind. "Die Fabriken sind Vorreiter." Vor allem technologisch bräuchten sich die heimischen Fabriken nicht zu verstecken. Die strengen Umweltgesetze hätten die Standorte zu den energieeffizientesten gemacht. "Das hilft uns, wenn wir Standortnachteile kompensieren müssen, nicht aber, um uns kostenmäßig an die Spitze zu bringen", so die Manager. In Nettingsdorf werden der Biolaugenkessel und die Dampfturbine zur Energiegewinnung erneuert.

Nachfrage verschiebt sich

Die Vertreter der Papierindustrie betonten beim Branchentalk der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer mit den OÖNachrichten, dass nicht alles rosig sei. Die Investitionen in Laakirchen resultieren aus dem Nachfragerückgang bei Papier, aus dem Prospekte erzeugt werden.

Wie berichtet, wird eine Papiermaschine der zur Heinzel Group gehörenden Fabrik auf Kartonpapier auf Altpapierbasis umgestellt. Aufgrund der Zuwachsraten im Online-Versandhandel ist in dem Bereich mit mehr Geschäft zu rechnen, sagt Langzeit-Chef Mark Lunabba, der auch Sprecher der Papierindustrie in Oberösterreich ist. Die Zahl der Stellen wird dabei bis 2018 von mehr als 500 auf unter 400 reduziert.

Aktuell ist die Papierindustrie mit überdurchschnittlichen Preissteigerungen bei Rohstoffen, Hilfsstoffen wie Chemikalien und Dienstleistern für die Wartungsarbeiten konfrontiert, berichten die Manager. Gleichzeitig komme immer mehr einfaches Kopierpapier aus China auf den Markt. "Schiffsweise kann man das kaufen", sagt Ernst Brunbauer, Chef von Lenzing Papier. Sein Unternehmen ist auf besonders weißes Recyclingpapier spezialisiert und macht damit gute Geschäfte.

Ein Daueraufreger für die Papiererzeuger ist die Förderung von Biomasse-Kraftwerken. Diese entzögen Verarbeitern wie der Papierindustrie den Rohstoff Holz. Der Holzpreis in Österreich liege um 20 Prozent über dem von Konkurrenten. Eine weitere Folge: Von den 8,7 Millionen Festmetern, die die Papierindustrie für den Zellstoff braucht, werden 30 Prozent importiert, sagt Lunabba.

